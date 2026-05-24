Клумбы для ленивых дачников: 7 многолетников, которые цветут всё лето без забот

Дата публикации: 24.05.2026
Изображение к статье: Сад, цветы

Лето — время ярких красок в саду, но к середине сезона многие клумбы теряют эффектный вид. Есть растения, которые радуют глаз месяцами, не требуя постоянного полива и ухода. Эти 7 многолетников помогут создать красочный и неприхотливый цветник.

Каждый, кто хоть раз разбивал цветник, знает эту боль: в июне всё утопает в красках, а к середине августа клумба выглядит уныло — отцвели пионы, отгорели ирисы, а на их месте осталась лишь пожухлая ботва. Но есть растения, способные цвести месяцами, не требуя при этом танцев с бубном. Вот семерка многолетников, которые превратят ваш сад в постоянный праздник цвета.

Виола рогатая, которую незаслуженно игнорируют

Обычную фиалку знают все, а вот её «рогатую» родственницу — напрасно обходят стороной. Это растение образует компактные кустики высотой до 20 см, которые буквально усыпаны цветками. Секрет в том, что одновременно на одном кустике распускается до 60 (!) цветков. Виола рогатая цветёт с мая по сентябрь, спокойно зимует и не требует сложного ухода. Лучше всего высаживать её в полутени — под палящим солнцем она чувствует себя хуже.

Дицентра исключительная — не та, что «разбитое сердце»

Многие знают дицентру как весеннее растение с цветками в форме разбитого сердечка, которое отцветает и исчезает к июню. Но дицентра исключительная работает иначе. Её нежные ажурные листья отрастают уже в апреле, а цветёт она... всё лето! Розовые или пурпурные «сердечки» украшают сад без перерыва, а под конец сезона бывает вторая волна цветения. Растение достигает 30—50 см в высоту и прекрасно себя чувствует как на солнце, так и в полутени.

Пеларгония зональная — королева контейнеров

Эту красавицу привыкли видеть на подоконниках, но её настоящее призвание — сад. Современные сорта прекрасно растут в кашпо, подвесных корзинах и вазонах, радуя цветением с мая по октябрь. Пеларгония не вытягивается, сохраняет аккуратную форму и продолжает активно цвести даже в жару. Единственное, чего она не любит — застоя воды.

Тысячелистник, который уже не «бабушкин цветок»

Забудьте о скромных белых «ромашках» на обочине. Декоративные сорта тысячелистника — это феерия красок: малиновые, жёлтые, розовые, оранжевые соцветия. И цветёт он с июня по сентябрь! Главное достоинство тысячелистника — выносливость. Ему всё равно на жару и засуху, он растёт на любой водопроницаемой почве и не болеет. На солнце цветёт особенно пышно.

Клематисы — двойной удар цветением

Многие считают клематисы капризными однодневками. А зря! Сорта первой и второй группы обрезки способны цвести дважды за сезон: сначала на прошлогодних побегах, а затем, ближе к осени, повторно. В итоге арки, перголы и заборы остаются украшенными на несколько месяцев подряд.

Ремонтантная гортензия — спасение для холодных регионов

Крупнолистные гортензии славятся капризностью — вымерзают, не цветут, обижаются. Но ремонтантные сорта изменили правила игры. Их секрет в том, что цветочные почки закладываются не только на старых, но и на новых побегах текущего года. Это означает: даже если куст подмёрз зимой, он всё равно зацветёт летом, дав новые побеги от корня. По сути, это «гортензия с подстраховкой».

Флоксы — хитрость для второй волны

Флоксы цветут пышно и ароматно с июля по август. А что, если продлить этот праздник до сентября? Опытные садоводы знают секрет: после окончания первой волны цветения нужно обрезать отцветшие соцветия — примерно «макушку» стебля. Это стимулирует рост боковых побегов, которые зацветут повторно. Вторая волна будет не такой буйной, как первая, но порадует вас, когда большинство цветов уже отойдут.

Красивый и пышный сад без бесконечных усилий — реальность. Виола рогатая, дицентра исключительная, пеларгония, декоративный тысячелистник, клематисы, ремонтантная гортензия и флоксы обеспечат непрерывное цветение всё лето. Достаточно посадить их один раз и наслаждаться цветами, зная, что они справятся с жарой, солнцем и редким поливом.

Читайте нас также:
#цветы #садоводство
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
