Не все привычные напитки безопасны для приема с лекарствами. Чай — особенно черный, зеленый или травяные сборы — может ослаблять действие препаратов или усиливать риск побочных эффектов, включая кровотечения, проблемы с печенью и снижение эффективности медикаментов.

Фармацевты назвали семь препаратов, которые не следует смешивать с чаем, пишет Health.

Аспирин

Чай из клюквы и имбиря могут усиливать действие аспирина и увеличивать риск кровотечений. Особенно опасно это для людей с проблемами желудка или сосудов. Аспирин сам по себе замедляет свертываемость крови, а некоторые чаи могут еще больше усилить этот эффект.

Железо

В черном и зеленом чае много таннинов – веществ, мешающих организму усваивать железо. Поэтому добавки железа могут работать хуже. Больше всего это касается беременных, женщин после родов, людей с анемией и имеющих низкий гемоглобин. Врачи советуют пить чай не раньше чем через час до или после приема препаратов железа.

Фолиевая кислота

Чрезмерное употребление зеленого чая может снижать уровень фолиевой кислоты в организме. Это особенно важно для беременных женщин, ведь дефицит фолиевой кислоты повышает риск врожденных пороков у ребенка. Специалисты рекомендуют во время беременности не увлекаться зеленым чаем.

Парацетамол

Чай каркаде может оказывать влияние на действие парацетамола (ацетаминофена). Например, способен увеличивать нагрузку на печень, ускорять выведение лекарства из организма, из-за чего оно будет действовать слабее или меньше по времени.

Омепразол

Имбирь и некоторые травяные сборы могут влиять на действие омепразола – препарата от изжоги и рефлюкса. Некоторые из чаев способны повышать кислотность желудка, уменьшать эффективность лекарства и даже увеличивать риск кровотечений.

Противозачаточные таблетки

Ромашка и зверобой могут ослаблять действие гормональных контрацептивов. Поэтому риск нежелательной беременности может возрасти. Особенно осторожными следует быть со зверобоем – он часто взаимодействует с разными лекарствами.

Лекарство от аллергии

Зверобой и клопогон могут снижать эффективность антигистаминных препаратов. Если при лечении аллергии вы регулярно пьете травяные чаи, лучше посоветоваться с врачом или фармацевтом.

Чем запивать лекарства

Врач-кардиолог призывает запивать лекарства только водой, а осторожными быть не только с чаем.

– Рекомендовано запивать препараты достаточным количеством обычной воды. Не рекомендуется употреблять лекарства вместе с соками, газированными напитками и алкоголем, — отмечает медик.

Чтобы лекарства работали правильно, их следует запивать только водой. Особую осторожность стоит соблюдать с семью категориями препаратов: аспирин, добавки железа, фолиевая кислота, парацетамол, омепразол, противозачаточные таблетки и лекарства от аллергии. Чай способен менять их действие, поэтому лучше выдерживать интервал не менее часа между приемом препарата и чаепитием и консультироваться с врачом или фармацевтом при регулярном употреблении травяных сборов.