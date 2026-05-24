Мы привыкли бояться унитаза, но на самом деле самая грязная зона дома — это ваша кровать. На простынях и подушках ночью скапливаются миллионы бактерий и грибков, питающихся отмершими клетками кожи, потом и остатками косметики.

Вы каждую ночь спите в одном из самых грязных мест в доме. И нет, это не преувеличение. Исследования показывают: концентрация бактерий на постельном белье может в десятки тысяч раз превышать их количество на сиденье унитаза. Пока вы наслаждаетесь сном, на ваших простынях и подушках кипит невидимая жизнь.

За одну ночь человек теряет до полумиллиарда отмерших клеток кожи и выделяет до полутора литров пота. Добавьте сюда слюну, остатки косметики, частицы пыли — и вы получите идеальную питательную среду для бактерий и грибков. Американские дерматологи подсчитали: на наволочке, не менявшейся неделю, обитает до 5 миллионов бактерий на квадратный сантиметр. Для сравнения — на том же участке ободка унитаза их всего около 50.

Но где же эпицентр этой бактериальной вселенной? Учёные выделяют две главные зоны риска.

Первая — наволочка и изголовье. Сюда попадают стафилококки и стрептококки с волос, слюны и отмерших клеток лица. На одной подушке могут жить до 16 видов грибка, а если ей больше полутора лет — около миллиона спор, включая Aspergillus fumigatus, вызывающий тяжёлые аллергии.

Вторая зона — нижняя часть простыни, в ногах. Сюда мы приносим на подошвах частицы почвы и даже фекальные бактерии. А если вы пускаете в постель домашних питомцев, риск подхватить кишечную палочку возрастает многократно.

Как часто нужно менять бельё? Врачи единодушны: не реже раза в неделю. Однако есть исключения. Если у вас аллергия, в доме живут животные, вы спите без пижамы или любите перекусить в постели — бельё стоит менять каждые 2—3 дня.

Не менее важно правильно стирать. Эксперты сходятся во мнении: оптимальная температура для уничтожения микробов без вреда для ткани — 40—60 градусов. При 40°С удаляется грязь, жир и большинство бактерий. Если вы болели, лучше выбрать режим 60°С . А вот стирка при 90°С хоть и стерилизует, но быстро разрушает волокна ткани.

И последний совет: не забывайте про матрас и подушки. Профессор микробиологии Примроуз Фристоун напоминает: при смене белья нужно пылесосить матрас, чтобы убрать пылевых клещей и аллергены. А подушки стоит обновлять каждые несколько месяцев.

Ваша кровать — место отдыха, а не полигон для бактерий. Одна смена белья в неделю отделяет здоровый сон от сомнительного соседства с миллионами незваных гостей.

Наволочки, изголовье и нижняя часть простыни — самые опасные зоны. Регулярная смена белья не реже раза в неделю, правильная стирка при 40–60°С и чистка матраса и подушек помогают сократить количество микробов и сохраняют здоровье, превращая кровать в безопасное место отдыха.