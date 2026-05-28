Пенелопа Крус призналась, что из-за серьезного диагноза боялась умереть во время съемок нового фильма

Дата публикации: 28.05.2026
Пенелопа Крус впервые рассказала о тяжелом диагнозе, который ей поставили прямо перед началом съемок фильма «Чёрный шар». Актриса призналась, что во время работы над картиной жила с постоянным страхом из-за обнаруженной аневризмы головного мозга.

По словам 52-летней звезды, о своем диагнозе она узнала незадолго до начала съемочного процесса.

«Мне сказали: “У вас аневризма головного мозга”. Я думала, что вот-вот умру», — призналась актриса во время пресс-конференции на Каннском кинофестивале.

Крус отметила, что переживала этот период крайне тяжело, однако съемки фильма продолжались, и она решила не отказываться от работы. Поддержку ей оказала вся съемочная группа, знавшая о состоянии актрисы.

«Только коллеги по фильму знали все подробности и невероятно поддерживали меня», — рассказала Пенелопа.

Аневризма сосудов головного мозга считается опасным состоянием, которое может привести к инсульту и другим серьезным осложнениям.

В этом году Крус приехала в Канны с фильмом «Чёрный шар», который участвовал в основной конкурсной программе фестиваля. Режиссеры картины Хавьер Кальво и Хавьер Амброси получили награду за лучшую режиссуру.

Пенелопа Крус — одна из самых известных испанских актрис в мире. Она прославилась благодаря фильмам «Вики Кристина Барселона», «Ванильное небо», «Кокаин», «Параллельные матери» и «Главная роль», а также стала первой испанской актрисой, получившей премию «Оскар».

С 2010 года актриса замужем за Хавьером Бардемом. Супруги воспитывают двоих детей и живут в Испании.

Пенелопа Крус призналась, что пережитый страх заставил ее иначе взглянуть на жизнь и профессию. Актриса подчеркнула важность поддержки близких и коллег в сложные периоды, а также отметила, что не боится открыто говорить о проблемах со здоровьем.

Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
