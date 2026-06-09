К вопросам стирки хозяйки подходят более тщательно, чем к сушке. Эти советы помогут сохранить белье и одежду в хорошем состоянии.

Свежий воздух лучше машины

Сушильная машина, прокручивая вещи на больших оборотах, изнашивает волокна ткани. Материал может дать усадку или деформироваться. После частых манипуляций одежда быстро теряет товарный вид. Сушить дома — тоже не самая удачная мысль. Увеличивается влажность воздуха, в квартире может появиться плесень. Лучше всего — свежий воздух. Развешивай белье во дворе или на открытом балконе.

Соблюдай правила сушки

Если нет возможности высушить одежду на свежем воздухе, запомни наши советы:

* Не суши вещи на радиаторах отопления — это способствует повышению влажности. Деликатные предметы деформируются от горячей поверхности.

* Вместо обогревателя или батареи используй вентилятор. Он снизит уровень влажности в комнате и поможет быстро высушить белье.

* Размещай сушилку на солнечной стороне помещения, естественный свет ускорит процесс испарения влаги.

* Перед тем как повесить на веревку, встряхни и расправь складки — это облегчит процесс глажки, а также поможет разгладить вещи без утюга.

* Не перегружай сушильную машину: чем больше вещей, тем дольше сохнут. Если нужно высушить быстро — засунь внутрь барабана сухое махровое полотенце, оно впитает лишнюю влагу.

* Смягчить вещи и облегчить сушку поможет ¼ стакана столового уксуса, добавленного во время стирки.

Особый подход

Бюстгальтер нельзя сушить в машинке — чашечки деформируются, а лямки вытянутся. Положи деликатную вещь на горизонтальную поверхность и расстегни — так аксессуар прослужит дольше. Выжимать тоже надо аккуратно, лучше просто промокнуть банным полотенцем.

Джинсовые, хлопковые, льняные брюки вынимай из сушилки чуть влажными. Высокая температура стягивает волокна, ткань дает усадку. Досушивай на открытом воздухе. Если на одежде есть молнии, их нужно застегнуть, чтобы зубчики не повредили другие вещи.

Уличная сушка

Если есть уютный задний дворик или в твоем районе принято сушить вещи на улице, у нас отличные новости. С помощью ультрафиолетовых лучей можно отбелить постельное белье. Обработай темные пятна лимонным соком и развесь на солнечном участке. Природа сделает свою работу. Правда, это касается белья без рисунков, цветные узоры на солнце быстро выгорают. Если места на бельевой веревке мало, используй плечики для одежды. Развесь предметы гардероба крест-накрест. Не переживай, они не затухнут, на улице хорошая циркуляция воздуха.

Без запаха и деформации

* Не советуем сушить вещи на кухне или в ванной комнате. На кухне ткань быстро высохнет, но впитает аромат еды и капельки жира. В ванной — повысится уровень влажности, одежда закиснет и приобретет плесневый «аромат» затхлости.

* Чтобы вещи не теряли форму, суши их в расправленном виде, застегнув на все пуговицы. Юбку лучше подвесить вверх ногами, используя деревянные прищепки. Пластиковые — оставляют следы, которые не всегда удается разгладить.

* Чтобы не оставались следы от веревки или прутьев сушилки, развешивай футболки и рубашки на плечиках. Лучше использовать боковые секции, это сэкономит место для других предметов гардероба.

* Если не удалось сразу вынуть белье из барабана, прокрути вещи еще раз на режиме «полоскание+отжим» с добавлением кондиционера. Так ткань не потеряет форму и будет пахнуть как в рекламе.