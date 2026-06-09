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Как выбрать собаку по знаку зодиака 0 145

Люблю!
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как выбрать собаку по знаку зодиака

Характер человека во многом зависит от его знака зодиака. Интересно, что и характер собак может быть связан с астрологией. Если вы решили завести четвероного друга, проверьте, какая порода подойдет вам по темпераменту.

 

Овен

Люди, рожденные под знаком Овна, энергичны, предприимчивы и напористы. Им нужны собаки с похожим темпераментом — активные и выносливые. Отличными компаньонами для Овнов станут немецкая овчарка, доберман, боксер и лайка. Эти породы любят проводить время на свежем воздухе и хорошо поддаются дрессировке.

Однако иногда Овнам нужно расслабление. Если они ищут собаку для спокойного времяпрепровождения, подойдут небольшие породы, такие как пекинес, чихуахуа или той-пудель.

 

Телец

Тельцы известны своим миролюбием и добротой. Если они решают завести собаку, им подойдут породы, которые не требуют много внимания и активности. Шарпей, мопс, английский бульдог и сенбернар — отличные варианты для Тельцов, так как они достаточно самостоятельны.

 

Близнецы

Близнецы известны своей разносторонностью и потребностью в разнообразии. Им подойдут такие породы, как лабрадор, колли и йоркширский терьер. Однако Близнецы могут быстро устать от активности собаки, поэтому лайка или чау-чау также будут хорошими вариантами.

 

Рак

Раки эмоциональны и чувствительны. Им нужны собаки, которые создадут атмосферу уюта и покоя. Подойдут кавказская овчарка, бобтейл и мальтийская болонка, так как они спокойны и уравновешены.

 

Лев

Львы харизматичны и уверены в себе. Им подойдут яркие и впечатляющие породы, такие как мастиф, борзая и немецкий дог. Эти собаки должны привлекать внимание и подчеркивать статус своего хозяина.

 

Дева

Девы практичны и заботятся о своих питомцах как о членах семьи. Они могут ужиться с любой породой, но предпочтут покладистых собак, таких как такса или доберман.

 

Весы

Весы обладают обаятельностью и ответственностью. Они могут колебаться в выборе питомца, поэтому часто заводят несколько животных. Спокойные породы, такие как мопс или бишон, помогут им достичь гармонии.

 

Скорпион

Скорпионы загадочны и преданы своим близким. Им подойдут большие собаки с черным окрасом, такие как овчарка или ньюфаундленд, а также добрые лабрадоры.

 

Стрелец

Стрельцы любят приключения и не признают строгих правил. Им подойдут собаки, такие как бладхаунд или бигль, которые обладают дружелюбным характером и любят играть.

 

Козерог

Козероги практичны и серьезны. Им подойдут собаки, которые могут стать единомышленниками, такие как чау-чау или ротвейлер, а также породы, требующие воспитания, например, такса или бультерьер.

 

Водолей

Водолеи открыты для экспериментов и предпочитают необычных питомцев. Редкие породы, такие как тибетский мастиф или китайская хохлатая, могут привлечь их внимание.

 

Рыбы

Рыбы мечтательны и предпочитают спокойствие. Им подойдут покладистые и преданные собаки, такие как спаниель или золотистый ретривер, которые будут хорошими компаньонами для долгих прогулок.

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