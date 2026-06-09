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Мария Козакова поделилась трогательным снимком с дедом, Юрием Яковлевым, и рассказала о семейных отношениях 0 153

Люблю!
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кадр из фильма "Шаманка".

Актриса Мария Козакова опубликовала редкую архивную фотографию со своим знаменитым дедом, Юрием Яковлевым. Снимок вызвал теплый отклик у поклонников, а сама актриса призналась, что до сих пор часто вспоминает и скучает по нему.

Мария Козакова поделилась в социальных сетях архивным снимком, на котором запечатлена вместе со своим дедом — легендарным актером Юрием Яковлевым. Публикация растрогала подписчиков актрисы и напомнила о выдающемся артисте.

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Юрий Яковлев ушел из жизни 30 ноября 2013 года на 86-м году жизни. Для нескольких поколений зрителей он навсегда остался одним из самых любимых актеров благодаря работам в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гусарская баллада» и «Кин-дза-дза!». Даже спустя годы память о артисте продолжает жить не только в его киноролях, но и в воспоминаниях родных, коллег и многочисленных поклонников.

Вместе с публикацией Мария призналась, что часто вспоминает деда и с теплотой хранит память о нем. При этом актриса откровенно рассказала и о другой стороне своей знаменитой семьи. По словам Козаковой, отношения с другим звездным дедом — известным актером и режиссером Михаилом Козаковым, чью фамилию она носит, складывались гораздо сложнее. Она призналась, что близкого общения между ними практически не было.

Сегодня Марии Козаковой 32 года. Несмотря на принадлежность сразу к двум известным актерским династиям, она давно строит карьеру самостоятельно. Зрители знают ее по сериалам «Кармелита», «Гражданка Катерина», «Плохая кровь», «Неформат» и многим другим телевизионным проектам.

Сама актриса неоднократно подчеркивала, что знаменитая фамилия и известные родственники скорее накладывали дополнительную ответственность, чем помогали в профессиональном становлении. По словам Марии, ей всегда было важно добиться успеха собственным трудом и заслужить признание благодаря своим ролям, а не семейным связям.

Архивный снимок с Юрием Яковлевым стал для Марии Козаковой не просто воспоминанием о детстве, а возможностью еще раз выразить любовь и благодарность человеку, который сыграл важную роль в ее жизни. История актрисы напоминает о том, что даже в самых известных семьях отношения складываются по-разному, а самые дорогие воспоминания часто связаны не со славой, а с искренней семейной близостью.

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#знаменитости #карьера #личные отношения #семейные отношения
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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