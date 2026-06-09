Пока популярные курорты Европы страдают от наплыва туристов и летней жары, путешественники все чаще ищут менее известные направления. Эксперты Lonely Planet составили список из 13 живописных мест, где можно насладиться природой, морем, горами и культурой без толп отдыхающих.

На фоне недовольства местны жителей из-за чрезмерного туризма в некоторых самых популярных городах Европы, а также из-за адской летней жары в южных регионах, туристы начинают искать альтернативные места для отдыха – где поменше людей и не так жарко.

Тем временем, эксперты крупнейшего в мире издательства о путешествиях Lonely Planet составили список из 13 лучших секретных мест для летнего отдыха в Европе.

"Лето в Европе — это невероятное время, будь то наслаждение коктейлем на оживленной площади эпохи Возрождения или купание в глубоких синих водах средиземноморского пляжа. Но с ростом числа отдыхающих некоторые из лучших мест Европы могут быть переполнены в разгар летнего сезона", – констатируют эксперты, при этом добавляя, что это не должно отпугивать туристов от столь желанного летнего отпуска в этом году, поскольку на самом деле на континенте еще достаточно малоизведанных прекрасных мест.

По их словам, лучшие секретные места для летнего отдыха в Европе охватывают все: от испанских винодельческих регионов до пляжей Балтийского моря, от арктической Норвегии до Албанской Ривьеры.

13 лучших секретных мест для летнего отдыха в Европе в 2026 году

Альта-Бадиа, Италия: для спокойного отдыха в горах, с акцентом на еду.

Минью, Португалия: для незабываемого гастрономического приключения.

Ла-Риоха, Испания: для спокойного исследования виноградников.

Полуостров Пелион, Греция: для менее людного греческого отдыха.

Пик дю Миди, Франция: для наблюдения за звездами.

Центральная Австрия: для уединенного спа-отдыха.

Балтийское побережье, Латвия: для любования пейзажами на пустынных пляжах.

Шпицберген, Норвегия: для незабываемых встреч с дикой природой.

Албанская Ривьера: для недооцененного пляжного отдыха.

Стокгольмский архипелаг, Швеция: для успокаивающего сити-брейка.

Кардиган-Бей, Уэльс: для изучения морской фауны и спокойного времяпрепровождения.

Антверпен, Бельгия: для культурного отдыха в городе вдали от толп.

Юлианские Альпы, Словения: для отдыха на природе в тишине и покое.

Европа по-прежнему хранит немало уголков, которые пока не попали в список массовых туристических маршрутов. От пустынных пляжей Балтийского моря до суровой красоты Шпицбергена — эти направления предлагают возможность увидеть континент с новой стороны, насладиться спокойствием и открыть для себя места, о которых знают далеко не все путешественники.