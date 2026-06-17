MBFCHANNEL - медиа-агентство под руководством Александра Трофимова, которое с 2017 года формирует тренды в fashion-фотографии, видеографии и современном визуальном искусстве.
Амбиции и масштаб
Творческие задачи агентства выходят далеко за рамки классического продакшна. В круг интересов MBFCHANNEL входит создание масштабных рекламных и имиджевых съёмок, работа с брендами и глянцевыми изданиями. Команда постоянно находится в поиске уникальных, неизбитых локаций, виртуозно интегрируя визуальные проекты в любую среду - от концептуальной городской архитектуры до первозданных природных ландшафтов. Важным направлением работы также является профессиональная съёмка и визуальное освещение знаковых мероприятий.
Экспертиза и миссия
Обладая устойчивой экспертной позицией в индустрии, MBFCHANNEL видит свою задачу не только в коммерческих проектах, но и в реализации важной миссии - продвижении новых талантов. Агентство активно открывает миру моды новые лица: начинающих моделей, амбициозных фотографов, стилистов и артистов, интегрируя их в громкие творческие проекты.
Синергия с глянцем
Особое место в портфолио агентства занимает сотрудничество с глянцевыми медиа. Флагманским направлением стало партнёрство с журналом ЛЮБЛЮlife.
В коллаборации с журналом MBFCHANNEL регулярно создаёт для издания смелые, красивые и актуальные fashion-истории.
Опыт в действии: новый проект команды
Ярким примером такого подхода стал недавний коллаборационный проект агентства. Над его созданием работала постоянная команда MBFCHANNEL:
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Продюсер: Александр Трофимов
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Фотограф: Юрис Золбергс
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Дизайнер: Линарс Абелитис
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Визажист: Вероника Карп
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Парикмахер-стилист: Оксана Мяткина
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Модель: Маргарита Моисеева
Благодаря партнёрам проекта — мультибрендовому пространству Podium (одежда и обувь), винтажным украшениям IG @juliee.beaute, оптике Fielmann и локации Teika Plaza - съёмка обрела свою завершённую, концептуальную визуальную форму.
MBFCHANNEL - пространство для тех, кто живёт визуальным творчеством и меняет индустрию прямо сейчас.
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Сайт: mbfchannel.com
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E-mail: [email protected]
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Instagram: www.instagram.com/mbfchannel/
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