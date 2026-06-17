MBFCHANNEL - медиа-агентство под руководством Александра Трофимова, которое с 2017 года формирует тренды в fashion-фотографии, видеографии и современном визуальном искусстве.

Амбиции и масштаб

Творческие задачи агентства выходят далеко за рамки классического продакшна. В круг интересов MBFCHANNEL входит создание масштабных рекламных и имиджевых съёмок, работа с брендами и глянцевыми изданиями. Команда постоянно находится в поиске уникальных, неизбитых локаций, виртуозно интегрируя визуальные проекты в любую среду - от концептуальной городской архитектуры до первозданных природных ландшафтов. Важным направлением работы также является профессиональная съёмка и визуальное освещение знаковых мероприятий.

Экспертиза и миссия

Обладая устойчивой экспертной позицией в индустрии, MBFCHANNEL видит свою задачу не только в коммерческих проектах, но и в реализации важной миссии - продвижении новых талантов. Агентство активно открывает миру моды новые лица: начинающих моделей, амбициозных фотографов, стилистов и артистов, интегрируя их в громкие творческие проекты.

Синергия с глянцем

Особое место в портфолио агентства занимает сотрудничество с глянцевыми медиа. Флагманским направлением стало партнёрство с журналом ЛЮБЛЮlife.

В коллаборации с журналом MBFCHANNEL регулярно создаёт для издания смелые, красивые и актуальные fashion-истории.

Опыт в действии: новый проект команды

Ярким примером такого подхода стал недавний коллаборационный проект агентства. Над его созданием работала постоянная команда MBFCHANNEL:

Продюсер: Александр Трофимов

Фотограф: Юрис Золбергс

Дизайнер: Линарс Абелитис

Визажист: Вероника Карп

Парикмахер-стилист: Оксана Мяткина

Модель: Маргарита Моисеева

Благодаря партнёрам проекта — мультибрендовому пространству Podium (одежда и обувь), винтажным украшениям IG @juliee.beaute, оптике Fielmann и локации Teika Plaza - съёмка обрела свою завершённую, концептуальную визуальную форму.

MBFCHANNEL - пространство для тех, кто живёт визуальным творчеством и меняет индустрию прямо сейчас.