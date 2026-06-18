Новое исследование японских ученых показало, что появление седых волос связано не только со старением. Оказывается, потеря пигмента может быть частью естественной защитной системы организма, которая помогает предотвращать опасные клеточные изменения.

Многие считают седину неизбежным признаком возраста. Однако современные исследования показывают, что механизм ее появления гораздо сложнее. Ученые из Токийского университета обнаружили, что поседение волос может быть связано с реакцией организма на повреждение ДНК и работой естественных защитных механизмов.

Что выяснили ученые

Исследователи изучали поведение стволовых клеток волосяных фолликулов у лабораторных мышей. Оказалось, что при повреждении ДНК часть клеток прекращает обновление и переходит в особое состояние, теряя способность производить пигмент.

Именно этот процесс приводит к появлению седых волос.

Авторы исследования называют такую реакцию «дифференциацией, связанной со старением». Ее главная задача — остановить размножение потенциально опасных клеток, которые могли бы накопить мутации и стать причиной серьезных заболеваний.

Седина как сигнал защитной реакции

По словам одного из авторов исследования, профессора Эми Нисимуры, стволовые клетки способны по-разному реагировать на стресс и повреждения в зависимости от условий окружающей среды.

В одних случаях клетки продолжают обновляться, а в других — прекращают деление и теряют способность вырабатывать пигмент. Таким образом организм словно жертвует цветом волос ради дополнительной защиты от генетических нарушений.

«Стволовые клетки принимают решение между сохранением функции и защитой организма от потенциально опасных изменений», — объясняет профессор Нисимура.

Есть ли связь между сединой и раком?

Ученые подчеркивают: седые волосы сами по себе не защищают от онкологических заболеваний. Однако процессы, которые приводят к потере пигмента, связаны с механизмами контроля поврежденных клеток.

Исследование показало, что некоторые канцерогены способны нарушать этот защитный механизм. В таких случаях клетки сохраняют способность к восстановлению, но одновременно возрастает риск их неконтролируемого роста.

По словам молекулярного биолога Дэвида Синклера из Гарвардской медицинской школы, старение организма во многом связано именно с накоплением повреждений ДНК и реакцией клеток на эти изменения.

«Организм постоянно балансирует между восстановлением тканей и защитой от мутаций. Этот компромисс лежит в основе многих процессов старения», — отмечает ученый.

Почему это открытие важно

Похожие механизмы ранее наблюдались и в других тканях организма. Например, стареющие клетки часто прекращают деление, чтобы предотвратить развитие опасных мутаций.

По мнению генетиков, понимание того, как работают стволовые клетки волосяных фолликулов, может помочь в разработке новых методов лечения возрастных заболеваний и даже некоторых видов рака.

«Изучение поведения стволовых клеток открывает перспективы для создания препаратов, которые смогут избирательно устранять поврежденные клетки, не затрагивая здоровые ткани», — считает профессор регенеративной медицины Синъя Яманака.

Появление седины — это не просто косметическое изменение и не только признак возраста. Новые данные свидетельствуют о том, что потеря пигмента может быть частью сложной системы защиты организма от повреждений ДНК и опасных мутаций, пишет bb.lv. И хотя седые волосы пока не считаются показателем здоровья, ученые уверены: их изучение поможет лучше понять процессы старения и приблизит создание новых методов профилактики серьезных заболеваний.