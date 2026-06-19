В жаркое время года постельное бельё загрязняется гораздо быстрее, чем кажется. Эксперты объяснили, как часто его нужно менять летом, почему особое внимание стоит уделять наволочкам и как правильно стирать бельё для поддержания чистоты и здоровья.

Летом мы больше потеем, а значит, на простынях, пододеяльниках и наволочках быстрее накапливаются частицы кожи, кожный жир, пыль и микроорганизмы. Именно поэтому в тёплый сезон вопрос гигиены спального места становится особенно актуальным.

Регулярная смена белья помогает не только сохранить ощущение свежести, но и положительно влияет на качество сна, состояние кожи и общее самочувствие.

Как часто менять постельное бельё летом

Специалисты рекомендуют в летний период менять постельное бельё не реже одного раза в неделю. Такой режим считается оптимальным для большинства людей.

Если в спальне жарко, отсутствует кондиционер или человек сильно потеет во время сна, бельё желательно менять каждые 3–5 дней. Особенно это касается людей с чувствительной кожей, аллергией или склонностью к высыпаниям.

Исследования показывают, что даже внешне чистое бельё довольно быстро становится средой для накопления микроорганизмов. Каждую ночь человек оставляет на ткани тысячи отмерших клеток кожи, частицы косметики, пот и кожный жир.

Почему наволочки требуют особого внимания

Врачи советуют чаще менять именно наволочки, поскольку они находятся в постоянном контакте с кожей лица и волосами.

На поверхности ткани постепенно скапливаются кожный жир, остатки косметики и бактерии, которые могут способствовать появлению раздражений и высыпаний. Поэтому летом наволочки рекомендуется стирать каждые 3–4 дня, даже если остальной комплект белья ещё остаётся чистым.

Чем опасно редкое обновление белья

Тёплая и влажная среда идеально подходит для размножения пылевых клещей и бактерий. Хотя сами клещи не представляют прямой опасности, продукты их жизнедеятельности способны вызывать аллергические реакции, раздражение кожи и проблемы с дыханием.

Кроме того, грязное бельё может стать одной из причин ухудшения состояния кожи и появления воспалений.

Как правильно стирать постельное бельё

Эксперты рекомендуют стирать постельное бельё при температуре не ниже 60 градусов. Такой режим помогает эффективно уничтожать большинство бактерий, грибков и пылевых клещей.

После стирки бельё следует тщательно высушить. По возможности его также рекомендуется проглаживать утюгом — высокая температура дополнительно снижает количество микроорганизмов на ткани.

Не менее важно регулярно проветривать спальню и не застилать кровать сразу после пробуждения. Это позволяет испариться влаге, которая накапливается во время сна.

Летом постельное бельё нуждается в более частой замене, чем в холодное время года. Для большинства людей достаточно менять комплект раз в неделю, а наволочки — каждые несколько дней. Такой простой уход поможет сохранить свежесть постели, улучшить качество сна и снизить риск проблем с кожей и аллергических реакций.