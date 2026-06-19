Новые фотографии Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте вызвали активное обсуждение в соцсетях. Поклонники отметили стильный образ певицы и сошлись во мнении, что она выглядит элегантно, уверенно и по-прежнему остается одной из самых ярких звезд сцены.

Алла Пугачева редко появляется на публике и еще реже радует поклонников новыми фотосессиями. Поэтому свежие снимки, на которых она позирует вместе со своей старшей дочерью Кристиной Орбакайте, сразу привлекли внимание пользователей соцсетей.

Поклонники не скупились на комплименты. Многие отметили, что Пугачева выглядит свежо и элегантно, а ее новый образ назвали одним из самых удачных за последнее время. В комментариях пользователи писали, что артистке очень идет открытое лицо и строгий стиль.

Фото: соцсети @maxeverett

В последние годы Алла Пугачева ведет закрытый образ жизни и редко посещает светские мероприятия.

Несмотря на редкие появления на публике, Алла Пугачева по-прежнему остается в центре внимания поклонников. Каждая новая фотография певицы вызывает широкий отклик, а ее стиль и харизма продолжают вызывать восхищение у людей разных поколений.