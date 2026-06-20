Если привычные клубничные пироги уже надоели, самое время попробовать итальянскую классику. Кростата — один из самых популярных десертов в Италии. Хрустящее песочное тесто, нежный заварной крем и ароматная свежая клубника делают этот пирог идеальным летним угощением.
Традиционно кростату готовят с сезонными фруктами и ягодами. Летом итальянские хозяйки чаще всего выбирают клубнику, а заварной крем иногда дополняют рикоттой или мягким сливочным сыром. Мы предлагаем классический вариант, который получится даже у начинающих кулинаров.
Берем
Для теста:
-
250 г муки;
-
110 г мягкого сливочного масла;
-
60 г сахара;
-
1 яйцо;
-
1/2 ч. л. ванильного экстракта;
-
щепотку соли.
Для заварного крема:
-
130 мл молока;
-
2 яичных желтка;
-
2 ст. л. муки;
-
4 пакетика ванильного сахара;
-
щепотку молотой корицы.
Для начинки:
-
500 г свежей клубники;
-
50 г миндальных хлопьев;
-
несколько листиков мяты;
-
сахарную пудру для украшения.
Готовим
Сливочное масло растираем с сахаром и щепоткой соли. Добавляем яйцо и ванильный экстракт, тщательно перемешиваем до однородности.
Постепенно всыпаем муку и замешиваем мягкое тесто. Скатываем его в шар, заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник минимум на час.
Для крема подогреваем молоко, не доводя до кипения. Желтки взбиваем с ванильным сахаром, добавляем муку и корицу. Постепенно вливаем теплое молоко, постоянно помешивая.
Возвращаем смесь на слабый огонь и варим до загустения. После этого быстро охлаждаем крем, периодически перемешивая, чтобы не образовалась корочка.
Форму диаметром около 28–30 см слегка присыпаем мукой. Распределяем тесто по дну и бортикам формы. Накрываем пергаментом и насыпаем груз — фасоль или сухой горох.
Выпекаем основу 30 минут при температуре 160 градусов. Затем убираем груз и даем коржу полностью остыть.
Остывшую основу заполняем заварным кремом. Сверху красиво раскладываем клубнику, посыпаем миндальными хлопьями и украшаем листиками мяты. Перед подачей слегка присыпаем сахарной пудрой.
Маленький секрет
Настоящую итальянскую кростату подают охлажденной. Поэтому лучше приготовить пирог хотя бы за час до подачи и дать ему постоять в холодильнике. За это время крем станет плотнее, а вкус десерта — еще более насыщенным.
Оставить комментарий