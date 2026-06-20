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Итальянская кростата с клубникой и заварным кремом: летний десерт, который покорит с первого кусочка 0 94

Люблю!
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Итальянская кростата с клубникой

Если привычные клубничные пироги уже надоели, самое время попробовать итальянскую классику. Кростата — один из самых популярных десертов в Италии. Хрустящее песочное тесто, нежный заварной крем и ароматная свежая клубника делают этот пирог идеальным летним угощением.

Традиционно кростату готовят с сезонными фруктами и ягодами. Летом итальянские хозяйки чаще всего выбирают клубнику, а заварной крем иногда дополняют рикоттой или мягким сливочным сыром. Мы предлагаем классический вариант, который получится даже у начинающих кулинаров.

Берем

Для теста:

  • 250 г муки;

  • 110 г мягкого сливочного масла;

  • 60 г сахара;

  • 1 яйцо;

  • 1/2 ч. л. ванильного экстракта;

  • щепотку соли.

Для заварного крема:

  • 130 мл молока;

  • 2 яичных желтка;

  • 2 ст. л. муки;

  • 4 пакетика ванильного сахара;

  • щепотку молотой корицы.

Для начинки:

  • 500 г свежей клубники;

  • 50 г миндальных хлопьев;

  • несколько листиков мяты;

  • сахарную пудру для украшения.

Готовим

Сливочное масло растираем с сахаром и щепоткой соли. Добавляем яйцо и ванильный экстракт, тщательно перемешиваем до однородности.

Постепенно всыпаем муку и замешиваем мягкое тесто. Скатываем его в шар, заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник минимум на час.

Для крема подогреваем молоко, не доводя до кипения. Желтки взбиваем с ванильным сахаром, добавляем муку и корицу. Постепенно вливаем теплое молоко, постоянно помешивая.

Возвращаем смесь на слабый огонь и варим до загустения. После этого быстро охлаждаем крем, периодически перемешивая, чтобы не образовалась корочка.

Форму диаметром около 28–30 см слегка присыпаем мукой. Распределяем тесто по дну и бортикам формы. Накрываем пергаментом и насыпаем груз — фасоль или сухой горох.

Выпекаем основу 30 минут при температуре 160 градусов. Затем убираем груз и даем коржу полностью остыть.

Остывшую основу заполняем заварным кремом. Сверху красиво раскладываем клубнику, посыпаем миндальными хлопьями и украшаем листиками мяты. Перед подачей слегка присыпаем сахарной пудрой.

Маленький секрет

Настоящую итальянскую кростату подают охлажденной. Поэтому лучше приготовить пирог хотя бы за час до подачи и дать ему постоять в холодильнике. За это время крем станет плотнее, а вкус десерта — еще более насыщенным.

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#кулинария #клубника #выпечка #еда
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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