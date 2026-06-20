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Морская или обычная? Эксперты объяснили, какая соль полезнее 0 147

Люблю!
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Морская соль.

Соль остается одним из самых распространенных продуктов на кухне, однако далеко не все знают, что разные ее виды отличаются не только происхождением, но и составом. Специалисты рассказали, чем морская соль отличается от обычной и действительно ли она полезнее для здоровья.

Главное различие между двумя видами соли заключается в способе добычи. Морскую соль получают путем естественного испарения морской воды под воздействием солнца и ветра. Благодаря минимальной обработке в ней сохраняется часть природных минералов, включая магний, кальций и калий.

«Морская соль действительно содержит природные минералы, однако их количество слишком мало, чтобы существенно влиять на состояние здоровья человека», — отмечают эксперты Santa Prisca and Co.

Обычная поваренная, или каменная, соль добывается из подземных месторождений, образовавшихся на месте древних морей миллионы лет назад. После добычи она обычно проходит дополнительную очистку и переработку, в результате чего ее состав становится более однородным и практически полностью состоит из хлорида натрия.

«Для большинства людей выбор между морской и обычной солью является вопросом вкусовых предпочтений, а не медицинской необходимости», — считают эксперты.

По словам экспертов, именно наличие природных минералов делает вкус морской соли более мягким и насыщенным. Однако их количество настолько невелико, что существенного влияния на здоровье они не оказывают.

Отдельно специалисты напоминают о важности йода. Йодированная соль помогает предотвратить дефицит этого микроэлемента, который необходим для нормальной работы щитовидной железы. Поэтому с точки зрения профилактики йододефицита она может оказаться более полезной, чем нерафинированная морская соль.

«Куда важнее контролировать общее потребление соли, чем выбирать между ее разновидностями. Избыточное употребление натрия повышает риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний независимо от происхождения продукта», — напоминают специалисты.

Морская соль также широко используется в косметических и оздоровительных процедурах. Ее добавляют в ванны, используют для полосканий и ухода за кожей, поскольку она помогает расслабить мышцы и уменьшить отечность.

Специалисты отмечают, что назвать морскую соль однозначно более полезной нельзя. Она отличается более натуральным происхождением и содержит небольшое количество природных минералов, тогда как йодированная соль помогает восполнять дефицит йода. В любом случае главным фактором для здоровья остается не вид соли, а умеренность ее употребления.

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#питание #кулинария #профилактика #соль #косметика #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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