Когда речь заходит об инфаркте миокарда, большинство людей представляет резкую боль в груди, отдающую в левую руку или плечо. Однако на практике сердечный приступ далеко не всегда проявляется именно так. Иногда его симптомы настолько нетипичны, что человек принимает их за проблемы с желудком, приступ астмы или даже обычное переутомление.

Классические и скрытые симптомы

Помимо боли за грудиной инфаркт может сопровождаться внезапной слабостью, головокружением, холодным потом, одышкой, тошнотой или рвотой. У некоторых людей появляется сильное чувство тревоги и необъяснимый страх.

Классический вариант инфаркта с выраженной болью в груди действительно встречается чаще всего, особенно у людей молодого и среднего возраста. Но отсутствие сильной боли вовсе не означает, что сердечного приступа нет.

«Многие пациенты уверены, что инфаркт обязательно сопровождается сильнейшей болью в груди. На самом деле до трети случаев могут протекать с нетипичными симптомами, из-за чего люди слишком поздно обращаются за помощью», — отмечает врач-кардиолог Антон Родионов.

Почему инфаркт иногда проходит почти без боли

В некоторых случаях болевые ощущения могут быть слабыми или отсутствовать вовсе. Это бывает после ранее перенесенного инфаркта, когда часть сердечной мышцы уже замещена соединительной тканью и чувствительность снижается.

Кроме того, восприятие боли может нарушаться при сахарном диабете и некоторых других заболеваниях, влияющих на работу нервной системы.

У женщин инфаркт нередко проявляется менее типично, чем у мужчин. Вместо боли могут появляться выраженная усталость, слабость, одышка и ощущение нехватки сил даже для привычных дел.

«Особенно внимательно к своему самочувствию должны относиться люди с сахарным диабетом. У них нередко развивается так называемый безболевой инфаркт, когда поражение сердца происходит практически без характерных ощущений», — объясняет кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.

Инфаркт, который легко принять за изжогу

Иногда симптомы напоминают проблемы с пищеварением.

Если боль за грудиной выражена слабо, человек может принять ее за изжогу, гастрит или последствия переедания. Дополнительную путаницу создают тошнота, рвота и общее недомогание, которые также могут сопровождать сердечный приступ.

«Если привычные препараты от изжоги не помогают, а неприятные ощущения сопровождаются слабостью, холодным потом или одышкой, необходимо исключить сердечную патологию. Иногда именно так проявляется инфаркт миокарда», — предупреждает кардиолог Герман Гандельман.

Когда инфаркт похож на аритмию

Во время инфаркта часто возникают нарушения сердечного ритма.

Человек может ощущать сильное сердцебиение, перебои в работе сердца, слабость, головокружение и холодный пот. Иногда возникают обмороки. Если выраженной боли в груди нет, такой вариант инфаркта легко спутать с обычным приступом аритмии.

Приступ, напоминающий астму

В некоторых случаях главным симптомом становится сильная одышка.

Это происходит при развитии острой сердечной недостаточности, когда сердце не справляется с перекачиванием крови. Появляются ощущение нехватки воздуха, приступы удушья и кашель, иногда с пенистой мокротой.

Из-за сходства симптомов такое состояние можно принять за бронхиальную астму или тяжелую аллергическую реакцию.

«Одышка, чувство нехватки воздуха и кашель могут быть не только симптомами заболевания легких. Иногда таким образом развивается сердечная недостаточность на фоне инфаркта миокарда», — говорит профессор-кардиолог Симон Матцкеплишвили.

Симптомы, похожие на инсульт

Иногда инфаркт сопровождается внезапной сильной головной болью, головокружением и повышением артериального давления.

У некоторых пациентов появляются светобоязнь, слабость и нарушения самочувствия, напоминающие неврологические заболевания. Поэтому подобную форму сердечного приступа можно ошибочно принять за инсульт или гипертонический криз.

Инфаркт под маской обморока

При обширном поражении сердечной мышцы может развиться кардиогенный шок — одно из самых опасных осложнений инфаркта.

В этом случае резко падает артериальное давление, кожа становится бледной, руки и ноги холодеют, появляется выраженная слабость. Иногда человек теряет сознание, и окружающим кажется, что это обычный обморок.

Однако такое состояние требует немедленной медицинской помощи.

Бывает ли инфаркт без симптомов?

Да. Врачи выделяют так называемый безболевой инфаркт, который может протекать практически незаметно.

Человек не испытывает выраженной боли и продолжает вести обычный образ жизни, не подозревая о повреждении сердечной мышцы. Часто такие случаи выявляются случайно во время электрокардиограммы или других обследований.

Несмотря на отсутствие симптомов, риск серьезных осложнений и повторного инфаркта остается высоким.

Когда нужно срочно вызывать скорую помощь

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если появились:

боль или дискомфорт в груди;

внезапная сильная слабость;

одышка или чувство нехватки воздуха;

холодный липкий пот;

нарушения сердечного ритма;

головокружение или потеря сознания;

резкое ухудшение самочувствия без очевидной причины.

«Золотое правило кардиологии звучит просто: лучше десять раз вызвать скорую напрасно, чем один раз пропустить инфаркт. В первые часы после приступа шансы сохранить сердечную мышцу максимальны», — подчеркивает академик, кардиолог Евгений Шляхто.

Даже если вы не уверены, что речь идет об инфаркте, лучше перестраховаться и вызвать скорую помощь. При сердечном приступе каждая минута имеет значение, а своевременное лечение способно спасти жизнь и значительно снизить риск тяжелых осложнений.