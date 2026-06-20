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Три поколения вместе: Агата Муцениеце показала маму и сына 0 172

Люблю!
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Агата Муцениеце
ФОТО: Instagram

Агата Муцениеце поделилась с подписчиками новыми семейными фотографиями. На снимках актриса запечатлена вместе со своим 13-летним сыном Тимофеем и мамой Нонной Муцениеце, которая приехала в гости из Латвии.

Фотографии появились в личном блоге актрисы. На кадрах семья улыбается, корчит забавные рожицы и с удовольствием проводит время вместе. Поклонники сразу обратили внимание на то, как заметно повзрослел Тимофей.

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Фото: agataagata/Instagram

Нонна Муцениеце прилетела из Латвии, чтобы навестить дочь и внуков. Судя по снимкам, встреча получилась теплой и душевной.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году после девяти лет брака. У бывших супругов двое детей — сын Тимофей и дочь Мия.

Сейчас каждый из них строит новую жизнь. Павел Прилучный женат на актрисе Зепюр Брутян, у пары растет сын Микаэль.

Агата Муцениеце также обрела новое семейное счастье. Она состоит в браке с музыкантом Петром Дрангой, от которого родила дочь Веру.

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Фото: agataagata/Instagram

Новые снимки стали настоящим подарком для поклонников актрисы, которые всегда с интересом следят за жизнью ее семьи и радуются редким кадрам с детьми и близкими.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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