Современный рассольник представлен в различных рецептах и вариантах приготовления. Рассмотрим самые популярные из них.

Рассольник (от слова «рассол») является одним из основных горячих блюд русской кухни. Он отличается разнообразием ингредиентов и представляет собой густой суп. В его классической основе лежат перловая крупа или рис, субпродукты, огуречный рассол и соленые огурцы.

История блюда

Рассольник по праву считается исконно русским блюдом, которое на протяжении веков было одним из самых известных на Руси. Изначально рассольник обозначал пирог, упоминания о котором можно найти в записках Гоголя. В составе этого пирога были курица, гречневая каша, яйца и рассол.

Рассольником также называли вид посуды, в которой подавали разнообразные блюда. Образцы таких серебряных кастрюль XVII века находятся в Московском Кремле, в Оружейной палате.

Упоминания о рассольнике как о супе датируются XV веком. В те времена на Руси он имел название калья.

Для приготовления кальи использовали такие ингредиенты, как мясо курицы, красная икра, иногда рыба или грибы. Часто добавляли квашеную капусту, соленые огурцы или рассол. Состоятельные люди могли заменять огуречный рассол соком лимона.

Само значение «рассольник» появилось в кулинарных книгах в XVIII-XIX веках, несмотря на более раннее использование рецепта в быту. Даль описывал термин: «Рассольник — горячая похлебка на огуречном рассоле, с потрохами, с мясом или рыбой, с пряностями, приправами и солеными огурцами».

Рецепт

Ингредиенты:

Крупа перловая — 100 граммов;

Сердечки куриные — 300 граммов;

Окорок куриный — 1 штука;

Картофель — 2 штуки;

Огурцы соленые — 2 штуки;

Рассол огуречный — 70 миллилитров;

Лук репчатый — 2 штуки;

Масло сливочное — 60 граммов;

Чеснок — 1 зубчик;

Лавровый лист — 1 штука;

Соль, перец черный — (по вкусу).

Способ приготовления:

* Тщательно промываем перловую крупу, перекладываем в кастрюлю и заливаем холодной водой (500 миллилитров).

* Варим перловку до готовности (35 минут после закипания). Далее готовим куриный бульон.

* Очищаем луковицу и зубчик чеснока.

* В кастрюлю кладем куриный окорок, лук, лавровый лист и чеснок. Заливаем содержимое водой и ставим на огонь.

* Как только кастрюля закипит, снимаем пену. Варим бульон на медленном огне около 30 минут, не накрывая крышкой.

* Когда бульон будет готов, процеживаем, нам нужна только жидкость.

* Промываем и чистим куриные сердечки. Заливаем холодной водой и ставим нагреваться. Как закипит, снимаем пенку и продолжаем варить бульон из куриных сердечек 30 минут.

* Очищаем лук и нарезаем на мелкие кусочки, также режем огурцы.

* На сливочном масле обжариваем лук. Добавляем к луку нарезанные огурцы и обжариваем еще пару минут.

* Пережарку перекладываем в кастрюлю, добавляем рассол и тушим все вместе несколько минут.

* Очищаем картофель, нарезаем кубиками и отправляем в кастрюлю.

* Заливаем содержимое кастрюли тремя стаканами куриного и двумя стаканами бульона из сердечек. Куриные сердечки также отправляем в кастрюлю. Варим рассольник около 15 минут.

* Добавляем готовую перловку и варим суп с перловкой еще пару минут. По вкусу солим, перчим, и вкуснейший рассольник готов!

Виды рассольника

В зависимости от вида бульона (костного, куриного, рыбного или грибного) рассольники делятся на мясные и вегетарианские.

Классический рассольник с субпродуктами варят, как правило, либо с сердечками, либо с почками. В рассольниках субпродукты иногда заменяют на говядину. Также рассольники готовят из соленых грибов или зеленых помидоров.

В рассольники на основе рыбы добавляют не только свежую рыбу, но и немного предварительно отваренной соленой рыбы.

Как готовят рассольник в разных странах

Рецепт блюда варьируется в зависимости от места его приготовления. В зависимости от страны, региона или даже города состав ингредиентов и способ приготовления могут отличаться.

Рассольник может быть польским, кубанским, суздальским, московским, россошанским, ленинградским — разновидностей масса. Остается лишь выбрать, какой из вариаций вам по душе.

В России рассольник готовится с использованием перловой крупы, соленых или маринованных огурцов. В других странах рецептура немного отличается, но общие культурные черты сохраняются.

Интересный факт: на Руси рассольники готовили с разными рассолами, не только с огуречными, но и с капустными, яблочными, арбузными, грушевыми и даже вишневыми.

Рассольник по-польски

Основной изюминкой этого супа, как и в классическом рецепте, являются соленые огурцы. В польском рецепте, в отличие от русского рассольника, отсутствует перловая крупа, кроме того, суп имеет в основе бульон из говядины. Используются не только соленые огурцы, но и морковь, лук, картофель. Кроме того, добавляется мука и сметана.

Рассольник по-кубански

Еще один вариант приготовления супа отличается добавлением фасоли, сельдерея и томатной пасты.

Как видите, даже за таким, казалось бы, обыкновенным супом стоит многовековая история, наделяющая его особой ценностью.