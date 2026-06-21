Адвокат семьи латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова выступила с резким обращением к певице Анне Седоковой накануне судебного разбирательства.

По словам юриста, она посетила Останкинский районный суд Москвы, чтобы ознакомиться с материалами дела и проверить, поступили ли новые документы со стороны ответчицы.

«Кроме копии возражения на наш иск с доводами о наличии брачного договора — ничего. Анна Владимировна, драгоценная вы наша чаровница. Мы с нетерпением ждём 13 июля. Будет битва при Ватерлоо. Вы, разумеется, знаете, какого исторического персонажа в этой схватке будете представлять?» — написала Гаврилова в своем Telegram-канале.

Напомним, что семья Яниса Тиммы подала против Анны Седоковой два иска. Один касается обстоятельств смерти спортсмена, второй — признания недействительным брачного договора, заключённого между супругами.

В конце 2024 года, спустя несколько дней после официального развода и в день рождения певицы, Янис Тимма покончил с собой. Пара состояла в браке с 2020 года. Во время отношений баскетболист принимал активное участие в воспитании младшего сына Седоковой Гектора. Кроме него, певица воспитывает дочерей Алину и Монику.

Семья Тиммы, а также его бывшая супруга, модель Сана Оша, от которой у спортсмена остался сын Кристиан, намерены в суде доказать, что карьера баскетболиста была разрушена, значительная часть его имущества оказалась оформлена на Седокову, а после развода он остался без поддержки.

Отдельным предметом разбирательства станет брачный контракт. По мнению родственников спортсмена, именно условия этого соглашения привели к тому, что после развода Янис Тимма лишился нескольких объектов недвижимости в Москве. В результате его восьмилетний сын не получил наследства после смерти отца.

Судебное противостояние между семьёй Яниса Тиммы и Анной Седоковой обещает стать одним из самых громких процессов в российском шоу-бизнесе. Родственники спортсмена намерены добиваться пересмотра имущественных соглашений и дать правовую оценку событиям, предшествовавшим его трагической смерти.