Многие уверены, что низкий уровень холестерина надежно защищает от инфаркта. Однако врачи предупреждают: сердечный приступ может произойти даже у людей с хорошими результатами анализов и без явных признаков атеросклероза.

Кардиолог Анна Мастеркова объяснила, почему нормальный уровень общего холестерина не всегда означает низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Одна из причин инфаркта при нормальном уровне холестерина — неправильная интерпретация результатов анализа. Необходимо оценивать липидный профиль в целом, а не ориентироваться только на показатель общего холестерина», — отмечает Анна Мастеркова.

По словам специалиста, особую опасность представляют липопротеины низкой плотности (ЛПНП) и повышенный уровень триглицеридов. Именно они участвуют в формировании атеросклеротических бляшек, которые со временем могут перекрыть кровоток в артериях.

Процесс начинается с повреждения внутренней стенки сосудов. В месте повреждения накапливаются клетки воспаления и частицы холестерина, постепенно образуя бляшку. Опасность заключается в том, что долгое время этот процесс может протекать бессимптомно.

Как возникает инфаркт

Даже относительно небольшая бляшка способна стать причиной сердечного приступа. Под воздействием сильного стресса, физической нагрузки, скачка артериального давления или воспалительного процесса ее защитная оболочка может разорваться.

«Организм воспринимает разрыв бляшки как повреждение сосуда и запускает механизм свертывания крови. В результате на этом месте быстро образуется тромб, который способен полностью перекрыть кровоток», — объясняет кардиолог.

Кроме того, инфаркт может развиться при спазме коронарных артерий или эрозии бляшек, что особенно характерно для курильщиков.

Опасность скрытого воспаления

Еще одним фактором риска врачи называют хронические воспалительные процессы в организме. Они повреждают сосудистую стенку и ускоряют развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Риск инфаркта повышают ревматоидный артрит, псориаз, воспалительные заболевания кишечника, а также тяжелые инфекции, включая грипп и COVID-19.

«Пациентам с хроническими воспалительными заболеваниями особенно важно следить за состоянием сердца и сосудов, поскольку воспаление напрямую влияет на развитие атеросклероза», — подчеркивает Мастеркова.

Неочевидный виновник — дефицит витаминов группы В

По словам специалиста, недостаток витаминов группы В может привести к повышению уровня гомоцистеина — аминокислоты, повреждающей внутреннюю оболочку сосудов.

Такое состояние чаще встречается у людей, которые ограничивают потребление продуктов животного происхождения и не следят за балансом питательных веществ.

Другие факторы риска

Вероятность инфаркта также повышают:

курение, включая электронные сигареты;

избыточный вес и висцеральное ожирение;

сахарный диабет;

артериальная гипертензия;

хронический стресс;

недостаток сна;

синдром обструктивного апноэ сна.

Низкий уровень общего холестерина сам по себе не гарантирует защиту от инфаркта. Врачи рекомендуют регулярно проверять липидный профиль, уровень сахара в крови, показатели воспаления и свертываемости, а также контролировать давление и образ жизни.