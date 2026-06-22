Для многих семей одним из самых тяжелых испытаний становится момент, когда близкий человек с деменцией начинает вести себя агрессивно. Еще недавно спокойный и доброжелательный человек может внезапно кричать, обвинять окружающих, угрожать или даже проявлять физическую агрессию.

Специалисты подчеркивают: в большинстве случаев такое поведение связано не с изменением характера, а с прогрессированием заболевания.

Почему возникает агрессия

При деменции постепенно повреждаются различные участки головного мозга, в том числе лобные доли, отвечающие за контроль эмоций, самоконтроль и способность адекватно оценивать происходящее.

Человек начинает хуже понимать окружающий мир, теряет способность объяснять свои чувства и реагирует на стрессовые ситуации гораздо острее. Любой раздражитель — громкий звук, незнакомое лицо, резкая смена обстановки или непонятная просьба — может восприниматься как угроза.

«Агрессия при деменции редко бывает осознанной. Чаще всего это реакция на страх, растерянность или ощущение опасности, которое больной не способен объяснить словами», — отмечает врач-невролог Елена Воронова.

Что может провоцировать вспышки гнева

Причины агрессивного поведения бывают как физиологическими, так и эмоциональными.

К физическим факторам относятся:

боль, которую человек не может описать;

голод или жажда;

переутомление;

нарушение сна;

перегрев или холод;

побочные эффекты лекарств.

Эмоциональными триггерами могут стать:

ощущение потери самостоятельности;

непонимание происходящего;

страх перед незнакомыми людьми;

изменение привычного распорядка дня;

чувство беспомощности и утраты контроля над собственной жизнью.

Иногда человеку кажется, что его хотят обмануть, ограбить или причинить вред. Из-за нарушений памяти и восприятия реальности он может искренне верить в происходящее.

«Для пациента с деменцией окружающий мир постепенно становится непредсказуемым. Когда человек не понимает, где находится и что происходит вокруг, тревога может быстро перерасти в агрессию», — объясняет психиатр Андрей Соколов.

Как правильно реагировать

Главная ошибка родственников — попытка переубедить человека или доказать ему, что он неправ.

Во время приступа страха или агрессии логические доводы практически не работают. Гораздо важнее создать ощущение безопасности.

Специалисты рекомендуют:

говорить спокойным и ровным голосом;

не спорить и не повышать тон;

сохранять физическую дистанцию;

убрать источники шума и другие раздражители;

переключить внимание на знакомые предметы, фотографии или любимую музыку;

не делать резких движений и не пытаться силой успокоить человека.

Во многих случаях помогает простое переключение внимания на привычное занятие или приятное воспоминание.

Когда нужно обратиться к врачу

Если приступы агрессии становятся частыми или усиливаются, необходимо обсудить ситуацию со специалистом.

Иногда причиной может быть хроническая боль, инфекция, побочное действие препаратов или неправильно подобранная терапия. Коррекция лечения нередко помогает значительно уменьшить тревожность и раздражительность.

«Резкое изменение поведения всегда требует внимания врача. За вспышками агрессии могут скрываться проблемы, которые поддаются коррекции и существенно улучшают качество жизни пациента», — подчеркивает гериатр Наталья Белова.

Не забывайте о себе

Уход за человеком с деменцией требует огромных эмоциональных ресурсов. Постоянное напряжение, бессонные ночи и чувство ответственности могут привести к выгоранию даже самых заботливых родственников.

Поэтому специалисты советуют не отказываться от помощи близких, пользоваться услугами социальных служб, обращаться за консультацией к психологам и находить время для собственного отдыха.

Агрессия при деменции — это не проявление злого характера и не сознательное желание обидеть окружающих. Чаще всего за криком, раздражением и обвинениями скрываются страх, растерянность и чувство утраты контроля над собственной жизнью. Понимание причин такого поведения помогает родственникам сохранять спокойствие и выстраивать более доверительные отношения с близким человеком даже на фоне тяжелой болезни.