Каждый седьмой младенец на планете рождается с этим любопытным феноменом. Родителям важно знать, как помочь своему ребенку-левше адаптироваться в мире правшей.

Если вы заметили, что трехлетний ребенок держит ложку левой рукой, это не обязательно означает, что он станет левшой. В этом возрасте малыши активно используют обе руки. Существует мнение, что детский мозг пластичен, и детей чаще всего приучают быть правшами именно родители.

После 4–5 лет, наблюдая за ребенком, можно делать первые выводы. Возможно, дошкольник действительно легче справляется с письмом левой рукой и удобнее бьет по мячу левой ногой. Для уверенности в своих предположениях можно провести специальные тесты, которые доступны в интернете, или обратиться к психологу.

Если ваш малыш оказался левшой, это замечательно — он уникален, как и любой другой человек, и у него есть множество достоинств. Кстати, вспомните, были ли левши в вашей семье.

Самой распространенной причиной левшизма считается наследственность. Однако иногда выяснить это сложно, так как до середины 80-х годов XX века детей заставляли переучиваться и делать все правой рукой. В более давние времена леворукость воспринималась с недоверием, и левшей могли даже преследовать.

К счастью, наука изучила вопрос межполушарной асимметрии и доказала, что левшизм в большинстве случаев является индивидуальным вариантом нормы здорового ребенка. У леворукости могут быть физиологические причины, связанные с повреждением участков мозга или нарушением внутриутробного развития, но это уже другая тема.

Кто такой левша?

Точное количество левшей в мире неизвестно. Левшество бывает природным (генетическим), скрытым (предрасположенность) и псевдолевшеством (вынужденная леворукость). По некоторым данным, до 25% людей являются левшами, что объясняется с точки зрения эволюции.

Люди с преобладающим правым полушарием обладают определенными нейропсихологическими особенностями. Напомним, что правой стороной тела управляет левое полушарие, а левой стороной — правое. Если у человека активнее левая сторона — рука, нога, глаз, ухо, то он генетический левша.

Чаще встречается смешанный тип, когда легче управлять левой рукой в быту, но сильнее правая нога или правое ухо. Навык письма левой рукой не всегда является показателем естественного левшизма.

Ребенок-левша: его особенности

Ранее считалось, что у леворуких детей есть психологические особенности из-за доминирования правого полушария мозга, которое отвечает за обработку невербальной информации, образное восприятие и интуицию.

Левое полушарие отвечает за логику, анализ, языковую функцию и математическое мышление. Современные исследования показывают, что различия между левшами и правшами существуют, но они преувеличены и касаются в основном эмоциональной сферы.

Что отличает ребенка-левшу?

* Дети правого полушария более чувствительные и интуитивные. Они опережают сверстников в эмоциональном плане и легче адаптируются к новым условиям.

* Информация воспринимается ими образно и ассоциативно, что делает их мышление нестандартным и креативным. У таких детей развиваются способности к творчеству, искусству и науке.

* Левши находят нестандартные решения в проблемных ситуациях, что может помочь им в будущем как в жизни, так и в профессии. Среди известных левшей были Леонардо да Винчи, Наполеон Бонапарт, Альберт Эйнштейн и другие.

* Ребенок-левша может иметь больший словарный запас и кругозор, хотя его речевые функции могут развиваться не так поэтапно, как у правшей.

* Левша способен контролировать свою деятельность и менять ее направление, но ему нужна поддержка родителей и учителей, чтобы избежать переутомления.

В чем его слабости

Сверхчувствительность делает левшу уязвимым. Он может быть обидчивым и тревожным, поэтому не стоит сравнивать его с другими детьми. Левша может зацикливаться на неудачах, что приводит к капризам или агрессии.

Обучение леворуких детей имеет свои нюансы, так как система образования ориентирована на правшей. Левше может быть трудно придерживаться строгих правил, и он может испытывать трудности с письмом и пространственной ориентацией.

Что нужно знать родителям

Не следует переучивать ребенка писать правой рукой. Левша должен иметь возможность быть собой, так как переучивание может привести к психологическим проблемам.

Не ожидайте от него выдающихся результатов, так как интеллект зависит от взаимодействия обоих полушарий и других факторов, таких как генетика и воспитание.

Сообщите воспитателям и учителям о том, что ваш ребенок левша, чтобы они относились к нему с пониманием и не критиковали его привычки.

При выборе образовательных кружков и школ выбирайте простые программы обучения. Помогайте ребенку с уроками, чтобы он чувствовал поддержку и уверенность.

Упражнения на мелкую моторику, такие как лепка и рисование, помогут левше адаптироваться к праворуким заданиям.

Левша видит картину целиком, поэтому при обучении учитывайте эту особенность.

Организуя рабочее место, установите лампу справа. Левша держит ручку на расстоянии 3-4 см от бумаги, а не 2 см, как правша. Не требуйте от него безотрывного письма.

Важно видеть в ребенке индивидуальность и строить коммуникацию с учетом его особенностей, независимо от того, правша он или левша.