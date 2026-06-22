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Половина людей проветривает квартиру неправильно: эксперты объяснили, как спасаться от жары 1 525

Люблю!
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Женщина у открытого окна.

В жаркие дни многие открывают окна настежь, надеясь впустить в дом свежий воздух. Однако специалисты предупреждают: такая привычка может сделать жилье еще более душным и горячим. Эксперты рассказали, когда и как правильно проветривать квартиру во время летнего зноя.

Каждое лето, когда температура воздуха поднимается выше +30 градусов, перед жителями квартир и домов возникает один и тот же вопрос: держать окна открытыми или, наоборот, закрывать их, чтобы сохранить прохладу внутри помещения.

Как сообщает польское издание Fakt, журналисты обратились за разъяснениями к врачам, метеорологам, специалистам по энергоэффективности и физике зданий.

По словам экспертов, распространенная практика постоянно держать окна открытыми в самые жаркие часы дня далеко не всегда приносит пользу. Если температура на улице достигает +35 градусов и выше, горячий воздух быстро проникает в помещение, нагревая его еще сильнее.

Однако полностью отказываться от проветривания тоже не стоит. Недостаток свежего воздуха может привести к повышенной влажности, ощущению духоты и ухудшению самочувствия жильцов.

Специалисты советуют обращать внимание прежде всего на время проветривания. Наиболее эффективно открывать окна рано утром, пока воздух еще не успел прогреться, а также вечером и ночью после захода солнца.

В дневные часы, особенно если окна выходят на солнечную сторону, лучше держать их закрытыми и по возможности использовать плотные шторы, жалюзи или другие средства защиты от солнечных лучей.

Эксперты подчеркивают, что универсального решения для всех помещений не существует. Многое зависит от расположения квартиры, уровня влажности и температуры воздуха как внутри, так и снаружи.

Главное правило в жару — не количество проветриваний, а их правильное время. Чтобы сохранить в доме прохладу и при этом обеспечить приток свежего воздуха, специалисты рекомендуют открывать окна утром и вечером, а в самые жаркие часы дня держать их закрытыми. Такой подход поможет сделать жилье более комфортным даже во время сильной жары.

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#жилье #дом #жара #комфорт #здоровье #лето
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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