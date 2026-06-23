Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сын звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» рассказал о драматическом повороте в своей жизни 0 183

Люблю!
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Матвей и Александр Лыковы.

Сын актера Александра Лыкова признался, что путь в профессию оказался для него совсем не прямым. Переехать в Париж, поступить в актерскую школу и начать новую жизнь ему помешал несчастный случай, который он позже воспринял как знак свыше.

Сегодня 39-летний Матвей Лыков считается одним из самых востребованных российских актеров своего поколения, однако в молодости он видел свое будущее совсем иначе. Долгое время сын звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» успешно работал моделью, участвовал в показах по всему миру и жил за границей.

По словам Лыкова, со временем постоянные перелеты, напряженный график и одиночество начали его тяготить. Тогда он решил кардинально изменить жизнь и поступить в актерскую школу в Париже. Готовясь к вступительным экзаменам, Матвей посещал специальные курсы и активно занимался спортом.

Однако одна из тренировок закончилась серьезной травмой. Во время пробежки актер не заметил цепь, отделявшую тротуар от проезжей части, споткнулся и сломал обе руки.

«На скорости запнулся об нее и сломал обе руки. Любые бытовые действия внезапно превратились в сложную задачу. Поступление в актерскую школу пришлось отложить, а я вернулся в Петербург на лечение и реабилитацию», — вспоминает Лыков.

После этого он решил отказаться от первоначального плана и поступил на режиссерский факультет, восприняв произошедшее как своеобразное предупреждение судьбы. Однако интерес к актерству никуда не исчез, и спустя время Матвей все же пришел в профессию.

Сегодня на его счету десятки заметных ролей в кино и сериалах. Недавно Лыков впервые оказался на одной съемочной площадке со своим отцом Александром Лыковым во время работы над новой экранизацией романа Льва Толстого «Война и мир».

likov7_3.jpg

Несчастный случай заставил Матвея Лыкова на время отказаться от мечты об актерской карьере, однако в итоге именно она привела его к профессии. Сам актер уверен: иногда судьба меняет маршрут, но все равно приводит человека туда, где ему и место.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Уютная комната
Изображение к статье: Еда для хорошего настроения
Изображение к статье: Кэти Перри назвала отношения с Джастином Трюдо «божьим благословением»
Изображение к статье: Женщина и зеркало

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: антидронная ракета Frankenburg Technologies
Бизнес
Изображение к статье: Почему кошка рычит во время еды: неожиданные причины от экспертов
В мире животных
Изображение к статье: Как добиться крупного урожая томатов, удалив одну деталь на стебле
Дом и сад
Наша Латвия
Изображение к статье: Растения, которые помогут избавиться от клещей на вашем участке
Дом и сад
Изображение к статье: Как сохранить укроп свежим на долгое время: простые методы
Еда и рецепты
Изображение к статье: антидронная ракета Frankenburg Technologies
Бизнес
Изображение к статье: Почему кошка рычит во время еды: неожиданные причины от экспертов
В мире животных
Изображение к статье: Как добиться крупного урожая томатов, удалив одну деталь на стебле
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео