Сын актера Александра Лыкова признался, что путь в профессию оказался для него совсем не прямым. Переехать в Париж, поступить в актерскую школу и начать новую жизнь ему помешал несчастный случай, который он позже воспринял как знак свыше.

Сегодня 39-летний Матвей Лыков считается одним из самых востребованных российских актеров своего поколения, однако в молодости он видел свое будущее совсем иначе. Долгое время сын звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» успешно работал моделью, участвовал в показах по всему миру и жил за границей.

По словам Лыкова, со временем постоянные перелеты, напряженный график и одиночество начали его тяготить. Тогда он решил кардинально изменить жизнь и поступить в актерскую школу в Париже. Готовясь к вступительным экзаменам, Матвей посещал специальные курсы и активно занимался спортом.

Однако одна из тренировок закончилась серьезной травмой. Во время пробежки актер не заметил цепь, отделявшую тротуар от проезжей части, споткнулся и сломал обе руки.

«На скорости запнулся об нее и сломал обе руки. Любые бытовые действия внезапно превратились в сложную задачу. Поступление в актерскую школу пришлось отложить, а я вернулся в Петербург на лечение и реабилитацию», — вспоминает Лыков.

После этого он решил отказаться от первоначального плана и поступил на режиссерский факультет, восприняв произошедшее как своеобразное предупреждение судьбы. Однако интерес к актерству никуда не исчез, и спустя время Матвей все же пришел в профессию.

Сегодня на его счету десятки заметных ролей в кино и сериалах. Недавно Лыков впервые оказался на одной съемочной площадке со своим отцом Александром Лыковым во время работы над новой экранизацией романа Льва Толстого «Война и мир».

Несчастный случай заставил Матвея Лыкова на время отказаться от мечты об актерской карьере, однако в итоге именно она привела его к профессии. Сам актер уверен: иногда судьба меняет маршрут, но все равно приводит человека туда, где ему и место.