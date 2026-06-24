Певец Валерий Сюткин признался, что позднее отцовство стало для него сильной мотивацией изменить образ жизни и пересмотреть привычки.

68-летний певец Валерий Сюткин рассказал, как они с супругой вновь стали родителями, когда ему было уже больше 60 лет.

«Если честно, мы очень долго хотели и долго работали. Мы, так сказать, в критическом возрасте находились, и Виола фактически женский подвиг совершила, потому что по медицинским показаниям врачи сказали, что это очень большой риск для её здоровья. Но мы всё делали для того, чтобы Лев появился, и нам за эти страдания Всевышний ребёнка послал», — рассказал Сюткин в интервью.

Фото: syutkinvaleriy/Instagram

Музыкант также отметил, что появление позднего ребёнка стало для него стимулом изменить образ жизни:

«Это абсолютный стимул: все вредные привычки сразу бросил, начал работать над собой. Я обязан его на крыло поставить. Поэтому будем стараться делать всё максимально, чтобы Льву помочь».

Валерий Сюткин был дважды женат до брака с Виолой. Подробности о его первом браке артист предпочитает не раскрывать. Известно, что в 1980 году у него родилась дочь Елена. Впоследствии она стала матерью, и у Сюткина появилась внучка Василиса.

Во втором браке у музыканта родился сын Максим. После расставания со второй супругой Сюткин сохранил отношения с сыном и продолжает участвовать в его жизни.

История знакомства с Виолой

С будущей женой Виолой артист познакомился в конце 1980-х — начале 1990-х годов, когда она работала в сфере, связанной с шоу-бизнесом и творческой индустрией.

По словам Сюткина, их отношения начались не сразу: сначала они общались в профессиональной среде, а затем между ними возникло личное чувство. На тот момент певец ещё состоял во втором браке, поэтому развитие отношений заняло время.

После расставания со второй супругой Сюткин и Виола начали жить вместе, а позднее официально оформили отношения. Разница в возрасте между ними составляет около 17 лет, однако, как отмечает артист, это не стало препятствием для создания семьи.

Пара вместе уже более трёх десятилетий. За это время у них родились двое детей — дочь Виола и сын Лев.

Позднее отцовство, по словам Валерия Сюткина, стало для него важным жизненным этапом, который повлиял на его привычки и отношение к образу жизни.