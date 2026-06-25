Антонелла Рокуццо, супруга Лионеля Месси, в соцсетях поздравила мужа с новым историческим достижением и эмоционально отреагировала на его рекорд.

Трогательное поздравление

В личном блоге Антонелла посвятила пост футболисту после того, как он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

«Какое счастье видеть, как ты снова и снова творишь историю. Я люблю тебя!» — написала Рокуццо.

Рекорд на ЧМ-2026

В матче против сборной Австрии Лионель Месси сначала не реализовал пенальти на 9-й минуте, однако позже открыл счёт. Игра завершилась со счётом 2:0.

Этот гол стал для него 18-м в финальных турнирах чемпионатов мира. Таким образом, он обошёл Мирослава Клозе (16 голов) и стал единоличным лидером по этому показателю. Третье место занимает Криштиану Роналду с 15 голами.

Личная история пары

Лионель Месси и Антонелла Рокуццо знакомы с детства — они выросли в одном городе Росарио в Аргентине. Будущего футболиста и его будущую жену связывает давняя семейная дружба: Антонелла является двоюродной сестрой его лучшего друга детства.

Долгое время пара не афишировала отношения, хотя, по словам близких, их связь началась ещё в подростковом возрасте. Уже тогда Месси называл Антонеллу «своей девушкой», несмотря на расстояния и переезды из-за футбольной карьеры.

После перехода Месси в Европу отношения пары продолжились на расстоянии, и только спустя годы они официально подтвердили роман.

Свадьба и семья

В 2017 году Месси и Антонелла сыграли масштабную свадьбу в родном Росарио, на которую были приглашены звёзды мирового футбола. С тех пор пара считается одной из самых стабильных и закрытых в футбольном мире.

Несмотря на статус суперзвезды, Месси подчёркивает, что семья для него важнее титулов, а Антонелла часто называет его «обычным человеком дома».

Факты о Лионеле Месси