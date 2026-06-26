58-летняя модель и певица Карла Бруни поздравила старшего сына Орельена Энтовена с 25-летием и поделилась редкими семейными кадрами в соцсетях.

Трогательное поздравление

Бруни опубликовала фотографии сына и сопроводила их тёплыми словами:

«С днём рождения тебя, мой дорогой сын. Какое удовольствие быть твоей матерью!»

Снимки быстро привлекли внимание подписчиков, так как Орельен появляется в публичном пространстве крайне редко.

Кто такой Орельен Энтовен

Орельен Энтовен — сын Карлы Бруни и французского радиоведущего Рафаэля Энтовена. Он родился в 2001 году, когда модели было 33 года.

Отношения его родителей в своё время широко обсуждались в прессе: их роман начался на фоне сложных семейных обстоятельств, а позже пара рассталась.

Личная жизнь Карлы Бруни

После расставания с Энтовеном у модели было несколько публичных отношений, а в 2008 году она вышла замуж за бывшего президента Франции Николя Саркози. Свадьба пары прошла в Елисейском дворце. В 2011 году у Бруни и Саркози родилась дочь Джулия.

Факты о Карле Бруни

В 1990-х годах она входила в число самых высокооплачиваемых супермоделей мира и сотрудничала с Dior, Chanel и Versace.

После ухода из модельного бизнеса начала музыкальную карьеру, выпустив успешный альбом Quelqu’un m’a dit. Бруни свободно владеет несколькими языками и до карьеры модели изучала искусство и архитектуру.

В 2008 году стала первой леди Франции и активно сопровождала Николя Саркози на официальных мероприятиях.

У неё двое детей: Орельен Энтовен и дочь Джулия Саркози.