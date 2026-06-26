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Не мышцы виноваты: ученые выяснили, почему с возрастом люди начинают ходить медленнее 0 107

Люблю!
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Не мышцы виноваты: ученые выяснили, почему с возрастом люди начинают ходить медленнее

Замедление походки в пожилом возрасте традиционно связывают с потерей мышечной силы. Однако новое исследование ученых из Университета Флиндерса показало, что главная причина кроется не в мышцах, а в работе мозга. Оказалось, что организм сознательно жертвует скоростью ради безопасности и снижения риска падений.

Многие считают, что с возрастом люди начинают ходить медленнее из-за ослабления мышц и ухудшения физической формы. Однако результаты нового исследования, опубликованные Earth.com, свидетельствуют о другом.

Ученые из Университета Флиндерса выяснили, что ключевую роль играет изменение работы нервной системы. Во время обычной ходьбы голеностопный сустав выполняет сразу две функции: смягчает удар при соприкосновении стопы с поверхностью и обеспечивает мощный толчок вперед. У молодых людей этот механизм работает слаженно, а мышцы поочередно напрягаются и расслабляются.

С возрастом ситуация меняется. Исследователи обнаружили, что у пожилых людей мышцы по обе стороны голеностопного сустава начинают сокращаться одновременно. В результате стопа становится более жесткой еще до контакта с землей.

По словам специалистов, это не признак заболевания и не следствие износа организма. Мозг сознательно выбирает более осторожную стратегию движения, чтобы снизить риск потери равновесия и падений.

Однако такая защита имеет свою цену. Значительная часть энергии расходуется на стабилизацию сустава, поэтому на завершающий толчок вперед остается меньше ресурсов. Из-за этого шаг становится короче, движения менее амплитудными, а скорость ходьбы снижается.

Исследование также поставило под сомнение эффективность некоторых традиционных программ реабилитации, которые делают основной акцент на наращивании мышечной массы ног. По мнению ученых, даже сильные мышцы не смогут полностью компенсировать изменения в работе нервной системы, если мозг продолжает ограничивать подвижность суставов ради безопасности.

Специалисты считают, что для поддержания активного образа жизни в пожилом возрасте больше внимания следует уделять развитию координации, равновесия и гибкости.

Среди наиболее полезных видов активности исследователи называют:

  • занятия тай-чи;

  • упражнения на координацию движений;

  • тренировки на балансировочных платформах;

  • упражнения для развития устойчивости и контроля над положением тела.

Такие тренировки помогают нервной системе вновь доверять собственным движениям и уменьшают необходимость в излишней фиксации суставов.

Новое исследование показывает, что возрастное замедление походки связано не столько с потерей физической силы, сколько с изменением стратегии работы мозга, пишет bb.lv. Организм стремится защитить человека от падений, делая движения более осторожными. Поэтому для сохранения подвижности в зрелом возрасте не менее важны упражнения на баланс, координацию и гибкость, чем традиционные силовые тренировки.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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