Если вы планируете посадить пионы на своем участке, вам стоит узнать несколько интересных фактов об этих цветах.

Пионы — одни из самых популярных цветов в современной флористике. Их любят, ими восхищаются, устраивают фотосессии и даже посвящают свадебные церемонии.

Команда Flowwow провела небольшое исследование и выяснила, что любовь к пионам длится уже более двух тысяч лет, и за это время они предстали в самых разных образах.

Лекарство с монастырской клумбы

На Западе с античных времен пион считался не только красивым, но и полезным цветком. Из его корней и листьев готовили вытяжку, которая использовалась для лечения эпилепсии, головной боли и астмы, а также как общее противосудорожное и седативное средство. Именно поэтому в европейских монастырях пионы цветут пышно и буйно.

Средневековые алхимики высоко ценили пионы, считая их универсальным средством от всех известных недугов. Их красота не интересовала их.

Вытяжку пиона (сорт «уклоняющийся») до сих пор активно используют в медицине для лечения нарушений сна, тревожных состояний и вегето-сосудистых нарушений.

Один из символов Китая

Первые письменные упоминания о пионе относятся ко II веку нашей эры, и, судя по ним, пионы были любимыми цветами китайских императоров. Их изображения встречаются в вышивках, на фарфоре и в традиционной живописи у-син. В китайской культуре особенно ценится древовидный пион.

Сегодня пион является одной из официальных эмблем Китая, наряду с цветущей сакурой. Пионовая столица Китая — город Лоян, где с 1982 года проходит фестиваль пионов с середины апреля по середину мая, включающий выставки, научные конференции и мастер-классы по каллиграфии с изображением пионов.

«Прометеев огонь» от медицины

По одной из легенд, пион был назван в честь фракийской местности Пеония, а по другой — в честь бога-врача Пеана, известного как врач всех богов. В «Илиаде» Гомера упоминается, как Пеан лечил раны Аида и Ареса, именитых героев Троянской войны.

Лекарства на Олимпе, как и пища, были намного лучше, чем у простых смертных. Пеан пожалел людей и принес им с Олимпа цветок с чудодейственными свойствами, как Прометей принес огонь.

Мужской цветок, который обожают женщины

В восточной культуре пион считается скорее мужским цветком. Японские самураи сравнивали свои боевые доспехи с пионами, яркими и пышно украшенными. Для японской культуры быть незаметным в бою — это признак трусости, поэтому поединок у самураев — это искусство и способ снискать славу.

В Китае дарение пиона символизирует пожелание богатства, процветания и общественного признания.

Садовый франт, с которого пылинки сдувают

Китайские императоры были известны своим восхищением пионами. Долгое время при императорском дворе существовала должность смотрительницы пионов, которая с помощью специальной кисточки стряхивала пыль с цветущих растений.

Также существовало время, когда простолюдинам было запрещено выращивать пионы, и только дворяне могли наслаждаться их красотой в своих садах.

Натурщик на все времена

Пионы изображены на многих знаменитых полотнах. Эти цветы действительно очень эффектные. Современный польский художник Збигнев Копания создает множество натюрмортов с бело-розовыми пионами.

Цветок со съедобными лепестками

Пионы не только используются в медицине, но и являются съедобными! Из них готовят варенье, напоминающее варенье из розы, но более легкое и с заметной остринкой. Из высушенных лепестков пиона заваривают чай, который тонизирует.

Кроме того, из пионов делают изысканное розовое вино. Для его приготовления нужно взять 3-4 разных сорта пионов (белый, розовый, бордовый), добавить к лепесткам сахар и лимонную кислоту, и дать смеси настояться месяц-полтора.

Ласкающий кожу

Пионы широко применяются в косметологии. С ними принимают ванны (5-6 раскрытых бутонов заливают 1 литром кипятка, настаивают, затем процеживают и добавляют в ванну), делают лосьоны и маски для лица. Высушенные лепестки заливают оливковым маслом и настаивают несколько недель — полученное средство отлично питает кожу и придает ей сияющий вид.

Любимец артистических натур

Один из самых популярных сортов пиона был назван в честь великой актрисы эпохи модерна Сары Бернар. Его вывел в 1905 году французский селекционер Пьер Луи Виктор Лемуан. История умалчивает о том, были ли они знакомы, но, вероятно, он назвал свои пионы, вспоминая о буйных, непокорных кудрях актрисы. Пионы «Сара Бернар» такие же пышные и слегка растрепанные.

Многие знаменитости признавались в любви к пионам. Катрин Денев говорила, что может часами сидеть возле кустов с белыми пионами. Лив Тайлер называет их своим любимым цветком, а Дрю Берримор выходила замуж с букетом пионов сортов «Канзас» и «Сара Бернар».

Источник страсти

Пион — идеальный цветок для свиданий. Он обладает гармонизирующим эффектом, помогает расслабиться, а его аромат выступает в роли легкого природного афродизиака как для мужчин, так и для женщин.

Двенадцатую годовщину свадьбы называют пионовой, и букет этих цветов желательно дарить супруге в этот памятный день.

Сезон пионов длится до середины июля, и это лучшее время для дарения букетов с пионами близким.