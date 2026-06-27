Что делать, если ребенок травмировал зуб? Когда родители могут помочь самостоятельно, а когда требуется помощь врача? Чем отличается оказание помощи при травме молочного и постоянного зуба? Ответы на все вопросы.

Травмы зубов у детей часто связаны с их возрастом. Они могут затрагивать как молочные, так и постоянные зубы. Чаще всего травмы молочных зубов происходят в возрасте 1-1,5 лет, когда дети начинают ходить и могут падать, травмируя передние зубы.

Что касается постоянных зубов, то их травмы чаще всего происходят в возрасте 6-12 лет, когда дети начинают кататься на самокатах, скейтбордах и роликах. Эти виды активности связаны с падениями, что может привести к травмам передних зубов и мягких тканей. Поэтому использование защитной экипировки, включая шлемы, крайне важно.

Виды травм зубов

* Ушибы (зуб остается в пределах нормальной подвижности; это внутреннее сотрясение сосудисто-нервного пучка без повреждения связки, удерживающей зуб в лунке).

* Вывих зуба, при котором происходит смещение зуба из лунки из-за травмы круговой связки.

* Переломы зуба делятся на неосложненные и осложненные. При неосложненных от коронки зуба откалывается часть, но нерв остается целым. Осложненные переломы включают повреждение полости зуба и сосудисто-нервного пучка, а также перелом корня зуба.

* Авульсия зуба — полное выпадение зуба из лунки.

Как оказать помощь ребенку

Если травма произошла на улице, необходимо смыть грязь в области повреждений. Достаточно прополоскать рот водой. Можно использовать антисептики, такие как хлоргексидин или мирамистин, которые разрешены для применения на слизистых. Если есть сильная боль, можно дать ребенку обезболивающее. Главное — как можно быстрее обратиться к врачу.

Даже если травмирован молочный зуб, промедление может привести к серьезным последствиям, таким как повреждение зачатка постоянного зуба, находящегося в области корней молочного зуба. Это может привести к потере как молочного, так и постоянного зуба.

В стоматологической клинике врач осмотрит полость рта и поврежденные мягкие ткани на предмет загрязнения и наличия осколков (особенно важно при оскольчатом переломе). Иногда назначается прием антибиотиков и прививка от столбняка. Точный диагноз и лечение назначаются только после детального обследования, включая рентгеновские снимки и/или компьютерную томографию для получения 3D-снимка.

Важно помнить: отсутствие жалоб у ребенка после визита к стоматологу не означает, что не нужно повторно обращаться к врачу. Существует риск скрытого воспаления, которое может проявиться позже и угрожает зачатку постоянного зуба. Следующий визит к врачу определит сам специалист.

Что касается удаления, то травмированные молочные зубы не всегда удаляются. Решение принимается в зависимости от вида травмы, степени сформированности корня и наличия зачатка постоянного зуба. Если врач отмечает сильную подвижность молочного зуба, его удаляют. Аналогично поступают, если зуб сместился внутрь к костной ткани и угрожает зачатку постоянного зуба.

Что делать при выпадении постоянного зуба

Если зуб выпал, его нужно аккуратно вставить обратно в лунку, не трогая корневую зону. Место повреждения не обрабатывается; максимум — ополоснуть от видимых загрязнений.

Существует правило: если зуб будет вставлен в лунку в течение 2 минут, вероятность заживления связки, удерживающей зуб, составляет 99%. Если прошло 2-10 минут, вероятность снижается до 50%. Если прошло больше часа, приживление, скорее всего, невозможно.

Если зуб скололся, соберите осколки и принесите их в клинику. Используя осколки, можно успешно восстановить поврежденный зуб. Хранить осколки рекомендуется в физрастворе. Если дорога до клиники займет до 1 часа, можно привезти и сухие осколки. В отличие от постоянного зуба, молочный нельзя вставить обратно в лунку и ждать приживления.