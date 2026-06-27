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Кот-экстремал: Бонго осваивает сап, каяк и верховую езду 0 79

Люблю!
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кот-экстремал: Бонго осваивает сап, каяк и верховую езду

Хвостатый любитель приключений не переносит сидеть дома.

 

В социальных сетях становится популярным кот по имени Бонго, который обожает экстремальные виды спорта, сообщает Metro.

Бонго — помесь рэгдолла и бенгальской породы. Ему всего семь месяцев, но он уже успел освоить сапборд, каяк и верховую езду. Вместе со своей хозяйкой Люси он готов на любые приключения.

Люси берет Бонго с собой в походы, прогулки по горам и катание по озерам Северного Уэльса.

Я начала кататься на байдарках с Бонго, когда ему было три месяца. Когда я накачивала байдарку, он прыгнул прямо на нее, как будто знал, куда мы собираемся идти. Когда мы поплыли в воду, он просто сел и расслабился, наблюдая за птицами, утками и рыбами,

— рассказывает 22-летняя хозяйка.

По ее словам, кот очень любит опускать лапы в воду и просто смотреть вдаль. Во время пеших прогулок Люси отпускает Бонго с поводка, и он идет за ней, одновременно исследуя окружающее.

Еще одно любимое занятие — лазание по деревьям, хотя у него часто возникают проблемы с тем, чтобы спуститься,

— улыбается хозяйка.

Особая любовь у Бонго к конным прогулкам. Началось все с того, что кот сидел в сумке, пока Люси каталась. В следующий раз, когда они пошли в конюшню, хозяйка уже посадила его на лошадь, и питомцу это понравилось.

Бонго и лошадь теперь лучшие друзья, они любят проводить время вместе,

— рассказала девушка.

По ее словам, кот обожает практически любое занятие на улице — лишь бы не сидеть дома.

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