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Названы продукты, злоупотребление которыми может негативно сказаться на здоровье сосудов 0 97

Люблю!
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продукты питания.

Специалисты в области питания напоминают: состояние сердечно-сосудистой системы зависит от множества факторов, среди которых важную роль играет рацион.

Однако риск образования тромбов связан не только с питанием, но и с возрастом, наследственностью, уровнем физической активности, наличием хронических заболеваний и вредных привычек.

Чем опасен тромбоз

Тромбоз — это образование сгустков крови внутри сосудов, которые могут препятствовать нормальному кровотоку. В некоторых случаях тромб способен привести к тяжелым осложнениям, включая инфаркт, инсульт или тромбоэмболию легочной артерии.

Чтобы поддерживать здоровье сосудов, врачи рекомендуют придерживаться сбалансированного питания, контролировать уровень холестерина и регулярно заниматься физической активностью.

Какие продукты рекомендуется ограничить

Печень

Говяжья и свиная печень содержат большое количество холестерина, а также витамин К, участвующий в процессах свертывания крови. Однако для большинства здоровых людей умеренное употребление печени не считается фактором риска тромбоза. Осторожность следует соблюдать людям, принимающим препараты, влияющие на свертываемость крови.

Маргарин

Некоторые виды маргарина могут содержать трансжиры, которые способны повышать уровень «плохого» холестерина и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, многие современные производители значительно сократили содержание трансжиров в своей продукции.

Копченые колбасы

Копченые и переработанные мясные продукты обычно содержат большое количество соли, насыщенных жиров и различных пищевых добавок. Их чрезмерное употребление связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и нарушением обмена веществ.

Что включить в рацион

Для поддержания здоровья сосудов специалисты советуют чаще употреблять овощи, фрукты, ягоды, цельнозерновые продукты, рыбу, бобовые и растительные масла. Полезны также продукты, богатые клетчаткой и омега-3 жирными кислотами.

Мясные продукты лучше выбирать нежирных сортов и употреблять их в умеренных количествах.

Ни один продукт сам по себе не вызывает образование тромбов. Гораздо важнее общий характер питания, образ жизни и контроль факторов риска. Сбалансированный рацион, достаточная физическая активность и регулярные профилактические осмотры помогают значительно снизить вероятность сердечно-сосудистых осложнений.

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#продукты #питание #клетчатка #здоровье #холестерин
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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