Варикоз обычно связывают с наследственностью, малоподвижным образом жизни, беременностью или длительным пребыванием на ногах. Однако специалисты все чаще обращают внимание еще на один фактор риска — хронический стресс. Постоянное нервное напряжение не вызывает варикоз напрямую, но может ускорять развитие венозной недостаточности и усиливать неприятные симптомы.

Почему стресс влияет на вены

Мы привыкли считать, что за кровообращение отвечает прежде всего сердце. Однако тонус сосудов во многом регулируется и нервной системой.

Флебологи и сосудистые хирурги отмечают: длительный психоэмоциональный стресс способен стать дополнительным фактором, который ухудшает состояние венозной системы. По данным ряда исследований, у людей с хроническим стрессом признаки венозной недостаточности могут прогрессировать быстрее, особенно если уже существуют другие факторы риска.

При этом наследственность, беременность, лишний вес, возрастные изменения, длительное стояние или сидение по-прежнему остаются основными причинами развития варикозной болезни. Стресс скорее выступает катализатором, который способствует ускорению патологических процессов.

Что происходит в организме

Венозная стенка представляет собой сложную структуру, содержащую мышечные волокна и нервные окончания.

В состоянии покоя сосуды сохраняют нормальный тонус и помогают крови двигаться от ног к сердцу. Однако во время стресса в организме повышается уровень гормонов кортизола и адреналина.

Кортизол способен негативно влиять на процессы восстановления соединительной ткани, а адреналин вызывает изменения сосудистого тонуса. Если подобное состояние сохраняется длительное время, возрастает нагрузка на венозную систему и могут усиливаться застойные явления в нижних конечностях.

Кроме того, хронический стресс часто сопровождается нарушением сна, недостатком физической активности, злоупотреблением кофеином, алкоголем и продуктами с высоким содержанием сахара. Все эти факторы дополнительно ухудшают состояние сосудов и могут способствовать появлению тяжести в ногах, отеков и сосудистых «звездочек».

Какие симптомы нельзя игнорировать

Поводом для консультации с флебологом могут стать:

чувство тяжести в ногах к вечеру;

отеки голеней и стоп;

появление сосудистых сеточек;

ночные судороги;

боль или распирание в ногах;

выступающие расширенные вены;

быстрая утомляемость ног.

Чем раньше выявлена проблема, тем больше возможностей остановить ее развитие без серьезного лечения.

Что поможет снизить нагрузку на вены

Больше движения

Даже обычная ходьба помогает активизировать работу мышечно-венозной помпы и улучшить отток крови от нижних конечностей.

Контроль уровня стресса

Полностью избежать стрессовых ситуаций невозможно, однако регулярный отдых, прогулки, дыхательные практики, медитация и другие методы релаксации помогают снизить уровень хронического напряжения.

Полноценный сон

Недостаток сна связан с повышением уровня стрессовых гормонов и ухудшением процессов восстановления тканей. Взрослому человеку рекомендуется спать не менее 7–8 часов в сутки.

Компрессионный трикотаж

При наличии факторов риска или первых признаков варикоза врач может рекомендовать использование компрессионного трикотажа, который помогает поддерживать нормальную работу вен.

Контроль веса и питания

Сбалансированное питание и поддержание нормальной массы тела уменьшают нагрузку на сосуды и способствуют профилактике венозной недостаточности.

Варикозная болезнь развивается под влиянием множества факторов, и хронический стресс может стать одним из них. Постоянное нервное напряжение само по себе не вызывает варикоз, однако способно усиливать застой крови, ухудшать состояние сосудистой стенки и ускорять появление симптомов. Поэтому забота о здоровье вен включает не только физическую активность и правильное питание, но и внимание к собственному эмоциональному состоянию.