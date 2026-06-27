Почечнокаменная болезнь остается одной из самых распространенных урологических проблем в мире. Специалисты утверждают, что одним из самых эффективных способов профилактики является достаточное потребление жидкости, пишет EatingWell. Диетологи объяснили, сколько воды нужно пить ежедневно и почему это помогает защитить почки.

По данным специалистов, камни в почках встречаются примерно у 10% взрослых людей. При этом распространенность заболевания продолжает расти из-за изменений в питании, образе жизни и климатических условиях.

Эксперты подчеркивают, что при профилактике мочекаменной болезни важно не только количество выпитой жидкости, но и объем образующейся мочи.

Сертифицированный диетолог Джессика Кленси-Строун отмечает, что большинству взрослых рекомендуется употреблять около 2,5–3 литров жидкости в сутки, что соответствует примерно 10–12 стаканам.

По словам специалиста, такое количество жидкости позволяет организму вырабатывать около 2,5 литра мочи в день — именно этот показатель считается оптимальным для профилактики образования камней в почках.

Как понять, хватает ли организму воды

Диетологи советуют обращать внимание на цвет мочи.

Светло-желтый или почти прозрачный цвет обычно свидетельствует о достаточной гидратации организма. Темная или мутная моча, напротив, может указывать на недостаточное потребление жидкости.

Как вода помогает защитить почки

Специалисты выделяют два основных механизма, благодаря которым достаточное потребление воды снижает риск образования камней.

Поддерживает здоровый уровень кислотности мочи

Вода помогает сохранять оптимальный кислотно-щелочной баланс мочи.

По словам магистра наук и диетолога Уитни Стюарт, достаточное количество жидкости обеспечивает нормальное прохождение мочи через почки и способствует поддержанию здорового уровня pH.

Исследования показывают, что обезвоживание повышает кислотность мочи, что увеличивает риск образования камней из оксалата кальция и мочевой кислоты.

При этом специалисты отмечают, что различные напитки могут по-разному влиять на кислотность мочи. Например, клюквенный сок способен повышать ее кислотность, тогда как апельсиновый, яблочный, грейпфрутовый и черносмородиновый соки, а также некоторые виды минеральной воды обладают ощелачивающим эффектом.

Именно поэтому обычная вода считается наиболее безопасным вариантом для поддержания здорового баланса.

Кроме того, высокий объем мочи способствует быстрому выведению мелких кристаллов и минеральных частиц из почек, не позволяя им объединяться в более крупные образования.

Снижает концентрацию минералов, образующих камни

Увеличение потребления жидкости приводит к росту объема мочи и более частому мочеиспусканию.

Это помогает снижать концентрацию кальция, оксалатов, мочевой кислоты и других веществ, которые могут участвовать в формировании камней.

Если объем мочи слишком мал, она становится перенасыщенной минералами. В результате они начинают кристаллизоваться и постепенно образовывать камни.

Как увеличить потребление воды

Специалисты рекомендуют несколько простых способов, которые помогают поддерживать необходимый уровень гидратации:

выпивать один-два стакана воды сразу после пробуждения;

контролировать количество выпитой жидкости в течение дня;

всегда носить с собой бутылку воды;

добавлять в воду лимон, клубнику, мяту или другие натуральные ингредиенты для улучшения вкуса;

равномерно распределять потребление жидкости на весь день.

Что еще помогает предотвратить образование камней

Одной гидратации для профилактики бывает недостаточно. Эксперты советуют также обратить внимание на питание.

Рацион с большим количеством овощей и фруктов помогает снижать риск образования камней благодаря высокому содержанию калия и способности уменьшать кислотность мочи.

Кроме того, рекомендуется ограничивать потребление соли. Избыток натрия способствует повышенному выведению кальция с мочой, что увеличивает вероятность формирования камней.

Специалисты также советуют не избегать продуктов, богатых кальцием. Несмотря на распространенное заблуждение, пищевой кальций способен связывать оксалаты в кишечнике и снижать их попадание в мочу, тем самым уменьшая риск образования кальций-оксалатных камней.

Для большинства взрослых оптимальным считается потребление 2,5–3 литров жидкости в сутки. Достаточная гидратация помогает поддерживать нормальный уровень кислотности мочи, снижает концентрацию минералов и препятствует образованию камней в почках. Однако максимальный эффект достигается в сочетании с правильным питанием, умеренным потреблением соли и регулярным контролем состояния здоровья.