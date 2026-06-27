Вы приседаете на тренировке, поднимаетесь по лестнице или просто встаете с дивана — и вдруг слышите характерный щелчок или хруст в коленях. Стоит ли беспокоиться? В большинстве случаев такие звуки не опасны, однако иногда они могут сигнализировать о начинающихся проблемах с суставами.

Разбираемся вместе со специалистом, когда хруст считается нормой, а когда становится поводом обратиться к врачу.

Почему хрустят колени

Хруст, треск или щелчки в коленном суставе (крепитация) — очень распространенное явление.

Как объясняет практикующий хирург Марина Мирова, причины появления подобных звуков условно делятся на две группы: физиологические и патологические.

Физиологические причины: когда беспокоиться не о чем

Если хруст не сопровождается болью, отеком или ограничением движений, чаще всего речь идет о естественных процессах в суставе.

Кавитация

В синовиальной жидкости, которая служит естественной смазкой сустава, растворены кислород, азот и углекислый газ. Во время резкого движения суставная капсула растягивается, давление внутри нее снижается, образуются пузырьки газа, которые затем схлопываются. Именно этот процесс и вызывает характерный щелчок.

Движение связок и сухожилий

Иногда сухожилия или связки во время движения цепляются за костные выступы и затем соскальзывают с них с характерным щелчком. Это также считается вариантом нормы.

Когда хруст становится тревожным сигналом

Иногда щелчки и хруст связаны с заболеваниями суставов.

Артроз (остеоартроз)

Это одна из самых распространенных причин патологического хруста. При артрозе суставной хрящ постепенно истончается, теряет гладкость, а на костях образуются остеофиты — костные разрастания. В результате суставные поверхности начинают тереться друг о друга, вызывая хруст, скрип и неприятные ощущения.

Повреждение менисков

Разрывы и другие травмы менисков нередко сопровождаются болезненными щелчками. Кроме того, может возникать так называемая блокада сустава, когда колено невозможно полностью согнуть или разогнуть.

Воспалительные заболевания

Артриты, бурситы и другие воспалительные процессы также могут сопровождаться хрустом, особенно если присутствуют боль, припухлость и ограничение подвижности.

Когда пора записаться к врачу

Главный ориентир — не сам звук, а сопутствующие симптомы.

По словам Марины Мировой, безболезненный хруст чаще всего безопасен и не требует лечения. Однако консультация специалиста необходима, если появляются:

боль в суставе;

отек или припухлость;

ощущение жара в области колена;

нестабильность сустава;

ограничение движений;

чувство скованности.

Особенно настораживает ситуация, когда колено хрустит регулярно и начинает влиять на походку или привычную двигательную активность.

Почему проблема становится все актуальнее

Остеоартрит остается одним из самых распространенных заболеваний суставов. Согласно клиническим рекомендациям Минздрава РФ, в стране зарегистрировано более 4,3 миллиона пациентов с этим диагнозом. Гонартрозом страдают около 13% взрослых старше 18 лет.

Как поясняет хирург Марина Мирова:

«Артроз коленного сустава — это заболевание, при котором постепенно поражаются все структуры сустава: хрящ, субхондральная кость, мениски, связки, суставная капсула и окружающие мышцы. В основе болезни лежит постепенное изнашивание и разрушение тканей. Главная причина — несоответствие между нагрузкой на сустав и его способностью этой нагрузке противостоять».

Если раньше артроз считался болезнью пожилых людей, то сегодня ревматологи все чаще сталкиваются с пациентами 30–40 лет.

Особенно хорошо с проблемами коленных суставов знакомы профессиональные спортсмены. Последствия травм, полученных в молодости, могут проявиться спустя многие годы.

Чек-лист для самопроверки

Ответьте на следующие вопросы. Если на три и более пункта вы ответили «да», стоит проконсультироваться со специалистом.

Колено хрустит регулярно, а не время от времени.

Хруст сопровождается болью.

После нагрузки появляется отек.

По утрам ощущается скованность.

Колено стало хуже сгибаться или разгибаться.

Появилось чувство нестабильности сустава.

Хруст стал громче, чем раньше.

После старой травмы симптомы усилились.

При подъеме по лестнице или приседаниях возникает дискомфорт.

Сустав периодически «заклинивает».

К какому врачу обращаться

Если тревожные симптомы сохраняются, следует обратиться к травматологу-ортопеду или ревматологу.

Одним из наиболее информативных методов диагностики считается МРТ коленного сустава. Исследование позволяет выявить изменения хрящевой ткани и других структур еще до того, как они станут заметны на рентгеновских снимках.

При необходимости врач может направить пациента к другим специалистам — например, эндокринологу или иммунологу, если есть подозрение на гормональные, обменные или аутоиммунные нарушения.

Сам по себе хруст в коленях далеко не всегда говорит о болезни. Если он возникает редко и не сопровождается неприятными ощущениями, поводов для беспокойства обычно нет. Однако регулярный хруст в сочетании с болью, отеком, скованностью или ограничением движений может быть первым сигналом развивающегося заболевания сустава. Чем раньше выявить проблему, тем больше шансов сохранить здоровье коленей и избежать серьезных осложнений в будущем.