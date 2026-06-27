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Хрустят колени: безобидная особенность или первый признак артроза? 0 75

Люблю!
Дата публикации: 27.06.2026
womanhit
Изображение к статье: Боль в колене.

Вы приседаете на тренировке, поднимаетесь по лестнице или просто встаете с дивана — и вдруг слышите характерный щелчок или хруст в коленях. Стоит ли беспокоиться? В большинстве случаев такие звуки не опасны, однако иногда они могут сигнализировать о начинающихся проблемах с суставами.

Разбираемся вместе со специалистом, когда хруст считается нормой, а когда становится поводом обратиться к врачу.

Почему хрустят колени

Хруст, треск или щелчки в коленном суставе (крепитация) — очень распространенное явление.

Как объясняет практикующий хирург Марина Мирова, причины появления подобных звуков условно делятся на две группы: физиологические и патологические.

Физиологические причины: когда беспокоиться не о чем

Если хруст не сопровождается болью, отеком или ограничением движений, чаще всего речь идет о естественных процессах в суставе.

Кавитация

В синовиальной жидкости, которая служит естественной смазкой сустава, растворены кислород, азот и углекислый газ. Во время резкого движения суставная капсула растягивается, давление внутри нее снижается, образуются пузырьки газа, которые затем схлопываются. Именно этот процесс и вызывает характерный щелчок.

Движение связок и сухожилий

Иногда сухожилия или связки во время движения цепляются за костные выступы и затем соскальзывают с них с характерным щелчком. Это также считается вариантом нормы.

Когда хруст становится тревожным сигналом

Иногда щелчки и хруст связаны с заболеваниями суставов.

Артроз (остеоартроз)

Это одна из самых распространенных причин патологического хруста. При артрозе суставной хрящ постепенно истончается, теряет гладкость, а на костях образуются остеофиты — костные разрастания. В результате суставные поверхности начинают тереться друг о друга, вызывая хруст, скрип и неприятные ощущения.

Повреждение менисков

Разрывы и другие травмы менисков нередко сопровождаются болезненными щелчками. Кроме того, может возникать так называемая блокада сустава, когда колено невозможно полностью согнуть или разогнуть.

Воспалительные заболевания

Артриты, бурситы и другие воспалительные процессы также могут сопровождаться хрустом, особенно если присутствуют боль, припухлость и ограничение подвижности.

Когда пора записаться к врачу

Главный ориентир — не сам звук, а сопутствующие симптомы.

По словам Марины Мировой, безболезненный хруст чаще всего безопасен и не требует лечения. Однако консультация специалиста необходима, если появляются:

  • боль в суставе;

  • отек или припухлость;

  • ощущение жара в области колена;

  • нестабильность сустава;

  • ограничение движений;

  • чувство скованности.

Особенно настораживает ситуация, когда колено хрустит регулярно и начинает влиять на походку или привычную двигательную активность.

Почему проблема становится все актуальнее

Остеоартрит остается одним из самых распространенных заболеваний суставов. Согласно клиническим рекомендациям Минздрава РФ, в стране зарегистрировано более 4,3 миллиона пациентов с этим диагнозом. Гонартрозом страдают около 13% взрослых старше 18 лет.

Как поясняет хирург Марина Мирова:

«Артроз коленного сустава — это заболевание, при котором постепенно поражаются все структуры сустава: хрящ, субхондральная кость, мениски, связки, суставная капсула и окружающие мышцы. В основе болезни лежит постепенное изнашивание и разрушение тканей. Главная причина — несоответствие между нагрузкой на сустав и его способностью этой нагрузке противостоять».

Если раньше артроз считался болезнью пожилых людей, то сегодня ревматологи все чаще сталкиваются с пациентами 30–40 лет.

Особенно хорошо с проблемами коленных суставов знакомы профессиональные спортсмены. Последствия травм, полученных в молодости, могут проявиться спустя многие годы.

Чек-лист для самопроверки

Ответьте на следующие вопросы. Если на три и более пункта вы ответили «да», стоит проконсультироваться со специалистом.

  • Колено хрустит регулярно, а не время от времени.

  • Хруст сопровождается болью.

  • После нагрузки появляется отек.

  • По утрам ощущается скованность.

  • Колено стало хуже сгибаться или разгибаться.

  • Появилось чувство нестабильности сустава.

  • Хруст стал громче, чем раньше.

  • После старой травмы симптомы усилились.

  • При подъеме по лестнице или приседаниях возникает дискомфорт.

  • Сустав периодически «заклинивает».

К какому врачу обращаться

Если тревожные симптомы сохраняются, следует обратиться к травматологу-ортопеду или ревматологу.

Одним из наиболее информативных методов диагностики считается МРТ коленного сустава. Исследование позволяет выявить изменения хрящевой ткани и других структур еще до того, как они станут заметны на рентгеновских снимках.

При необходимости врач может направить пациента к другим специалистам — например, эндокринологу или иммунологу, если есть подозрение на гормональные, обменные или аутоиммунные нарушения.

Сам по себе хруст в коленях далеко не всегда говорит о болезни. Если он возникает редко и не сопровождается неприятными ощущениями, поводов для беспокойства обычно нет. Однако регулярный хруст в сочетании с болью, отеком, скованностью или ограничением движений может быть первым сигналом развивающегося заболевания сустава. Чем раньше выявить проблему, тем больше шансов сохранить здоровье коленей и избежать серьезных осложнений в будущем.

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#медицина #профилактика #лечение #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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