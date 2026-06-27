Вы приседаете на тренировке, поднимаетесь по лестнице или просто встаете с дивана — и вдруг слышите характерный щелчок или хруст в коленях. Стоит ли беспокоиться? В большинстве случаев такие звуки не опасны, однако иногда они могут сигнализировать о начинающихся проблемах с суставами.
Разбираемся вместе со специалистом, когда хруст считается нормой, а когда становится поводом обратиться к врачу.
Почему хрустят колени
Хруст, треск или щелчки в коленном суставе (крепитация) — очень распространенное явление.
Как объясняет практикующий хирург Марина Мирова, причины появления подобных звуков условно делятся на две группы: физиологические и патологические.
Физиологические причины: когда беспокоиться не о чем
Если хруст не сопровождается болью, отеком или ограничением движений, чаще всего речь идет о естественных процессах в суставе.
Кавитация
В синовиальной жидкости, которая служит естественной смазкой сустава, растворены кислород, азот и углекислый газ. Во время резкого движения суставная капсула растягивается, давление внутри нее снижается, образуются пузырьки газа, которые затем схлопываются. Именно этот процесс и вызывает характерный щелчок.
Движение связок и сухожилий
Иногда сухожилия или связки во время движения цепляются за костные выступы и затем соскальзывают с них с характерным щелчком. Это также считается вариантом нормы.
Когда хруст становится тревожным сигналом
Иногда щелчки и хруст связаны с заболеваниями суставов.
Артроз (остеоартроз)
Это одна из самых распространенных причин патологического хруста. При артрозе суставной хрящ постепенно истончается, теряет гладкость, а на костях образуются остеофиты — костные разрастания. В результате суставные поверхности начинают тереться друг о друга, вызывая хруст, скрип и неприятные ощущения.
Повреждение менисков
Разрывы и другие травмы менисков нередко сопровождаются болезненными щелчками. Кроме того, может возникать так называемая блокада сустава, когда колено невозможно полностью согнуть или разогнуть.
Воспалительные заболевания
Артриты, бурситы и другие воспалительные процессы также могут сопровождаться хрустом, особенно если присутствуют боль, припухлость и ограничение подвижности.
Когда пора записаться к врачу
Главный ориентир — не сам звук, а сопутствующие симптомы.
По словам Марины Мировой, безболезненный хруст чаще всего безопасен и не требует лечения. Однако консультация специалиста необходима, если появляются:
-
боль в суставе;
-
отек или припухлость;
-
ощущение жара в области колена;
-
нестабильность сустава;
-
ограничение движений;
-
чувство скованности.
Особенно настораживает ситуация, когда колено хрустит регулярно и начинает влиять на походку или привычную двигательную активность.
Почему проблема становится все актуальнее
Остеоартрит остается одним из самых распространенных заболеваний суставов. Согласно клиническим рекомендациям Минздрава РФ, в стране зарегистрировано более 4,3 миллиона пациентов с этим диагнозом. Гонартрозом страдают около 13% взрослых старше 18 лет.
Как поясняет хирург Марина Мирова:
«Артроз коленного сустава — это заболевание, при котором постепенно поражаются все структуры сустава: хрящ, субхондральная кость, мениски, связки, суставная капсула и окружающие мышцы. В основе болезни лежит постепенное изнашивание и разрушение тканей. Главная причина — несоответствие между нагрузкой на сустав и его способностью этой нагрузке противостоять».
Если раньше артроз считался болезнью пожилых людей, то сегодня ревматологи все чаще сталкиваются с пациентами 30–40 лет.
Особенно хорошо с проблемами коленных суставов знакомы профессиональные спортсмены. Последствия травм, полученных в молодости, могут проявиться спустя многие годы.
Чек-лист для самопроверки
Ответьте на следующие вопросы. Если на три и более пункта вы ответили «да», стоит проконсультироваться со специалистом.
-
Колено хрустит регулярно, а не время от времени.
-
Хруст сопровождается болью.
-
После нагрузки появляется отек.
-
По утрам ощущается скованность.
-
Колено стало хуже сгибаться или разгибаться.
-
Появилось чувство нестабильности сустава.
-
Хруст стал громче, чем раньше.
-
После старой травмы симптомы усилились.
-
При подъеме по лестнице или приседаниях возникает дискомфорт.
-
Сустав периодически «заклинивает».
К какому врачу обращаться
Если тревожные симптомы сохраняются, следует обратиться к травматологу-ортопеду или ревматологу.
Одним из наиболее информативных методов диагностики считается МРТ коленного сустава. Исследование позволяет выявить изменения хрящевой ткани и других структур еще до того, как они станут заметны на рентгеновских снимках.
При необходимости врач может направить пациента к другим специалистам — например, эндокринологу или иммунологу, если есть подозрение на гормональные, обменные или аутоиммунные нарушения.
Сам по себе хруст в коленях далеко не всегда говорит о болезни. Если он возникает редко и не сопровождается неприятными ощущениями, поводов для беспокойства обычно нет. Однако регулярный хруст в сочетании с болью, отеком, скованностью или ограничением движений может быть первым сигналом развивающегося заболевания сустава. Чем раньше выявить проблему, тем больше шансов сохранить здоровье коленей и избежать серьезных осложнений в будущем.
Оставить комментарий