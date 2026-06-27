Для женщин после 40 лет наступает период гормональной перестройки, и метаболизм меняется. Риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и анемии возрастают, поэтому «коридор нормы» иногда становится строже, чем общий диапазон на бланке лаборатории.

Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

Вот ключевые значения, которые должны заставить записаться к врачу (терапевту или гинекологу-эндокринологу):

Ферритин (Депо железа)

Это самый важный показатель скрытого дефицита, который часто маскируется под усталость и возраст.

Насторожить должно менее 40–50 мкг/л. Хотя лабораторная норма часто стартует с 10–15, при уровне ниже 40 у женщин 40+ уже могут выпадать волосы, слоиться ногти, появляются «туман в голове» и одышка. Критично, если ниже 30 — это железодефицит даже при нормальном гемоглобине. Необходим прием препаратов железа.

Верхняя граница, если ферритин зашкаливает (более 150–200) — это повод проверить печень, маркеры воспаления или исключить гемохроматоз (особенно в менопаузе, когда железо перестает теряться с менструациями).

Гемоглобин (Hb)

Насторожить должно, когда уровень ниже 120 г/л. Часто это последняя стадия железодефицита. У многих женщин 40+ анемия может быть смешанной (нехватка и железа, и витамина B12).

Верхняя граница, когда гемоглобин выше 150–155 г/л, в этом возрасте может говорить о сгущении крови (риск тромбозов) или проблемах с легкими. Требует контроля гематокрита.

ТТГ (Тиреотропный гормон)

С возрастом часто манифестирует гипотиреоз. Симптомы (вялость, сухость кожи, набор веса), которые списывают на возраст.

Идеальный для планирования беременности до 2,5 мМЕ/л.

Насторожить должно, если ТТГ выше 4,0 мМЕ/л (даже если лаборатория пишет норму до 4,2 или 4,5). Обратите внимание на «серую зону», это когда ТТГ в диапазоне 2,5–4,0 плюс высокие антитела (АТ-ТПО). Это часто говорит о болезни Хашимото и требует консультации эндокринолога, особенно если есть утомляемость и отечность.

Глюкоза (Натощак, венозная кровь)

После 40 лет поджелудочная железа становится чувствительнее.

Насторожить должно, если глюкоза выше 5,5 ммоль/л (официальный предел нормы), но это уже преддиабет по старым критериям.

Если же показатель выше 6,1 ммоль/л, то это однозначно зона риска, требуется определить гликированный гемоглобин (HbA1C).

Существует один коварный момент, если уровень 5,3–5,5 ммоль/л у женщины с лишним весом или отягощенной наследственностью — это тоже повод для дообследования (определение гликированного гемоглобина и индекса инсулинорезистентности HOMA-IR).

Холестерин (Липидограмма)

Эстрадиол защищал сосуды до 40, теперь защита снижается. Определять только общий холестерин неинформативно, нужно оценить его фракции.

Насторожить должны в первую очередь не общие цифры, а дисбаланс:

а) Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, «плохой») выше 3,0 ммоль/л (для женщин с гипертонией или диабетом — еще ниже, до 2,6).

Положительный тест на фермент эстеразу говорит о наличии лейкоцитов в моче, что является признаком воспаления.

б) Триглицериды выше 1,7 ммоль/л, маркер того, что в рационе слишком много сладкого и простых углеводов.

в) Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, «хороший»): настораживает снижение ниже 1,2 ммоль/л (это лишает сосуды защиты).

Важное резюме для возраста 40+:

Если ТТГ 4,5 +, ферритин 20 +, ЛПНП 3,5 +, глюкоза 5,6, то это портрет «возрастного износа», даже если каждый показатель чуть-чуть выходит за рамки. Поодиночке они могут считаться вариантом нормы, но вместе требуют коррекции образа жизни и питания.