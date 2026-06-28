Косить траву и обрезать ветки на даче нужно не только для здоровья сада — это может обезопасить и твоего четвероногого друга.

Если ты вывозишь своего домашнего любимца на дачу, позаботься о том, чтобы защитить его от клещей, комаров и других кровососущих. Важно помнить, что любой репеллент в виде капель, аэрозоля и т. п. или специальный «антиклещевой» ошейник — это лишь временная мера. Чтобы надежно обезопасить питомца и сделать его отдых комфортным, необходимо принять несколько дополнительных мер на дачном участке.

Обработка от комаров

Если тебе кажется, что эти кровососущие донимают только людей, присмотрись к своей кошке или собаке. В сезон комаров они страдают не меньше. Поэтому стоит постараться уменьшить количество этих насекомых на своей территории.

* Избавься от стоячей воды на участке. Бочки с дождевой водой могут стать местом размножения личинок комаров. Если на участке есть бассейн, закрой его крышкой или укрывай брезентом. В декоративный прудик можно запустить рыбок, поедающих комариные личинки, таких как меченосцы.

* Выбрось всю опавшую листву, обрезки цветов и фрукты-паданцы, а также очисти водостоки. В местах скопления гниющих отходов и растительного мусора особенно любят заводиться личинки кровососущих.

* Опрыскай траву и кусты специальным антикомариным составом, который можно найти в магазинах для садоводов или хозяйственных отделах супермаркетов.

* Закрой окна и двери антикомариными сетками, чтобы не дать насекомым попасть в дом. Регулярно проверяй сетки на наличие дыр и разрывов.

Против клещей

Защита от этих кровососущих нужна не только во время прогулки. Летом они могут забраться на участки и напасть на домашних питомцев. Поэтому необходимо принять защитные меры.

* Чаще коси траву на участке. Высокая трава — отличное укрытие для клещей, их главное место обитания.

* Обрезай ветви деревьев, особенно если они клонятся низко к земле. Клещи не выносят открытого солнца, и чем меньше тени будет на участке, тем меньше будет кровососущих.

* Сгребай и сразу выбрасывай листья. Не допускай, чтобы кучи листьев лежали на участке долгое время — их быстро обживут различные насекомые, в том числе клещи.

* Регулярно опрыскивай участок веществами, содержащими пиретроиды — синтетические инсектициды, которые можно найти в хозяйственных магазинах.

* Защищай участок от грызунов. Они переносят клещей и могут «заразить» твоего домашнего любимца. Используй растения-репелленты, например, посади по периметру участка бузину — ее запах отпугивает мышей.