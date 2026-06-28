Консерванты помогают продлевать срок хранения продуктов, защищают их от окисления и сохраняют привлекательный внешний вид. Однако специалисты все чаще задаются вопросом, насколько безопасно их регулярное употребление в составе продуктов промышленного производства.

Согласно результатам исследования, проведенного французскими учеными, некоторые широко используемые консерванты оказались связаны с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Даже «натуральные» добавки не всегда безобидны

Особое внимание исследователей привлекли антиоксиданты, которые традиционно считаются относительно безопасными. Речь идет об аскорбиновой кислоте (витамине С) и лимонной кислоте, которые широко применяются в пищевой промышленности для сохранения цвета и качества продуктов.

По данным исследования, употребление продуктов с такими добавками было связано с увеличением риска повышения артериального давления на 22%.

Руководитель исследования Матильда Тувье из Национального института здравоохранения и медицинских исследований Франции отмечает, что хотя эти вещества встречаются в природе, в пищевой промышленности они используются в виде отдельных добавок, полученных в результате технологической переработки.

К этой же группе относится и экстракт розмарина, который также применяется для замедления процессов окисления и сохранения внешнего вида продуктов.

Что показало исследование

Результаты были опубликованы в журнале European Heart Journal.

Ученые проанализировали влияние 58 различных консервантов на здоровье более 112 тысяч человек. В исследовании участвовали добровольцы из разных регионов Франции.

Наиболее подробно специалисты изучили 17 консервантов, которые регулярно употребляли не менее 10% участников.

Выяснилось, что около 8% исследованных веществ связаны с повышенным риском развития гипертонии и других сердечно-сосудистых проблем.

Какие добавки вызывают наибольшие опасения

Среди веществ, привлекших внимание исследователей:

сорбат калия, который используется в выпечке, сырах, соусах и винах;

метабисульфит калия, применяемый в винах, соках, сидре, пиве и других напитках;

нитрит натрия, широко используемый при производстве колбас, ветчины и бекона.

Последний уже давно вызывает обеспокоенность специалистов из-за возможной связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями и некоторыми видами рака.

Консерванты и риск онкологии

Это не первое исследование группы Матильды Тувье, посвященное пищевым добавкам.

В предыдущих работах ученые обнаружили связь между рядом консервантов и повышенным риском развития некоторых онкологических заболеваний, включая рак простаты и молочной железы, а также диабета второго типа.

По оценкам исследователей, отдельные группы консервантов могут увеличивать риск некоторых видов рака примерно на 32%.

Почему специалисты советуют выбирать менее обработанные продукты

Авторы исследования подчеркивают, что результаты не означают необходимость полностью отказаться от всех продуктов промышленного производства. Однако они рекомендуют по возможности отдавать предпочтение свежим продуктам с минимальной степенью обработки.

Если требуется длительное хранение продуктов, специалисты советуют чаще выбирать замороженные овощи, фрукты, рыбу или мясо, поскольку для их сохранности обычно не требуется большое количество консервантов.

Новое французское исследование вновь привлекло внимание к вопросу безопасности пищевых добавок. Хотя необходимы дополнительные научные данные для окончательных выводов, специалисты считают разумным ограничивать потребление ультрапереработанных продуктов и чаще выбирать свежую или замороженную натуральную пищу. Такой подход помогает снизить количество консервантов в рационе и может благоприятно сказаться на здоровье сердечно-сосудистой системы.