Универсальной нормы сна не существует. Потребность в отдыхе зависит от возраста, состояния здоровья, уровня стресса и образа жизни. Специалисты объяснили, сколько часов сна считается оптимальным для детей, взрослых и пожилых людей, а также почему важно обращать внимание не только на продолжительность, но и на качество сна.

Многие с детства слышали, что человеку необходимо спать не менее восьми часов в сутки. Однако специалисты по сну подчеркивают: эта цифра не является универсальной для всех.

По мнению экспертов, потребность организма в отдыхе меняется на протяжении жизни. Кроме того, важную роль играют индивидуальные особенности человека, уровень физической активности, состояние здоровья и эмоциональные нагрузки.

Почему потребность во сне меняется с возрастом

Новорожденные дети проводят во сне большую часть суток, поскольку их организм и мозг развиваются особенно активно. По мере взросления продолжительность сна постепенно сокращается, однако его значение для здоровья остается чрезвычайно важным.

Во время сна организм восстанавливается, укрепляется иммунитет, регулируется гормональный фон, обрабатывается полученная за день информация и формируются воспоминания.

Именно поэтому специалисты оценивают не только количество часов сна, но и его качество.

Сколько часов нужно спать в зависимости от возраста

Согласно рекомендациям Национального фонда сна (National Sleep Foundation), оптимальная продолжительность сна выглядит следующим образом:

от 0 до 3 месяцев — 14–17 часов;

от 4 до 11 месяцев — 12–15 часов;

от 1 года до 2 лет — 11–14 часов;

от 3 до 5 лет — 10–13 часов;

от 6 до 13 лет — 9–11 часов;

от 14 до 17 лет — 8–10 часов;

от 18 до 64 лет — 7–9 часов;

старше 65 лет — 7–8 часов.

Для большинства взрослых оптимальной считается продолжительность сна от семи до девяти часов в сутки.

Почему важна не только продолжительность сна

Даже если человек проводит в постели достаточное количество времени, это не всегда гарантирует полноценное восстановление.

Некоторые люди чувствуют себя бодрыми после шести-семи часов сна, тогда как другие испытывают усталость даже после девяти часов отдыха. Причиной могут быть частые пробуждения, стресс, нарушения сна или другие проблемы со здоровьем.

Специалисты рекомендуют ориентироваться не только на количество часов сна, но и на собственное самочувствие в течение дня. Если человек просыпается отдохнувшим, сохраняет концентрацию и не испытывает постоянной сонливости, значит, его организм получает достаточное количество отдыха.

Продолжительность сна зависит прежде всего от возраста и индивидуальных особенностей организма. Однако не менее важно качество отдыха. Полноценный сон помогает поддерживать здоровье мозга, нервной системы и всего организма, поэтому ориентироваться стоит не только на количество часов, но и на собственное самочувствие после пробуждения.

Источник: National Sleep Foundation, данные приведены по материалам Noklapja.