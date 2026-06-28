Казалось бы, какая может быть между этим связь? Однако, она есть. И это вас может удивить. Рассказывает эксперт Васту Лариса Скороходова.

Наверное, не найти такого дома, где не было бы телевизора. Да, в наших современных домах и квартирах он занимает самое почетное место не только в гостиной, но часто и в спальне. Полезно ли размещать телевизор в спальне? Какая связь между телевизором в спальне и нашими доходами?

Сначала давайте разберемся, что такое телевизор в доме с точки зрения энергий? Когда телевизор работает, то с экрана на вас «льется» поток чужих мыслей, образов, негативной информации (когда смотрим ток-шоу, боевики, триллеры, ужасы, новости, передачи про катастрофы, аномалии, чрезвычайные события и т.д.).

Между тем дом «заряжается» всем, что транслируется в его пространстве, то есть во время работы телевизора энергетическое поле вашего дома заполняется ментальным мусором. А ваше подсознание потребляет этот «мусор», что приводит к тревогам, переживаниям, раздражительности, невнимательности.

Представьте, что телевизор стоит у вас в спальне и за несколько часов работы буквально пропитывает, «засоряет» вашу комнату чужой информацией и негативной энергией. В таком пространстве вы будете плохо спать, ваша психика не сможет расслабиться, а ведь от того, насколько полноценным и глубоким был ваш сон ночью, зависит ваша активность, работоспособность и эффективность днем. А от вашей эффективности на работе зависят и ваши доходы. Согласны?

В спальне нужно стремиться создать расслабляющую атмосферу, которая будет способствовать отдыху и восстановлению сил и энергии. Во сне мы проводим 1/3 жизни, и в период сна мы максимально подвержены влиянию на наше подсознание окружающей среды.

Давайте разбираться дальше. С точки зрения Васту (науки об обустройстве пространства в согласии с законами природы) телевизор несет в себе энергию Раху (теневая планета-вредитель). Раху провоцирует страхи и тревоги, вызывает расстройства иммунной и нервной систем. А также Раху создает иллюзии в нашем разуме, как будто затуманивает наш рассудок, что приводит к принятию неправильных управленческих решений, денежным вложениям в бесперспективные проекты, невыгодным инвестициям и так далее. Увеличит ли это ваши доходы? Думаю, что нет.

А теперь предлагаю вспомнить, как чаще всего расположена мебель в спальне? Напротив кровати стоит тумба или комод, над которым висит телевизор, то есть телевизор расположен прямо напротив спального места. А экран телевизора — это отражающая поверхность и действует так же, как зеркало.

Телевизор можно назвать «черным зеркалом». Получается, что во время сна вы спите ногами в «черное зеркало». А такое расположение во время сна очень неблагоприятно, это генерирует негативную энергию и может провоцировать финансовые потери.

Что делать, если у вас в спальне все-таки установлен телевизор и переставить вы его не можете? Тогда закрывайте на ночь экран телевизора тканью, можно завесить его легким палантином. Так вы «заблокируете» зеркальную поверхность экрана.

Я помню, что моя бабушка всегда после просмотра телевизора накрывала экран белой кружевной салфеткой. Мне тогда это казалось старомодным, смешным, из разряда суеверий, а теперь сама так делаю, защищая пространство своего дома от чужих негативных энергий.

Вот так телевизор в спальне вредит вашим деньгам. Будьте осознанны и придерживайтесь этих простых рекомендаций, чтобы не привлекать в свою жизнь финансовые трудности.

А что еще?

Вот шорт-лист вещей в доме, которые препятствуют финансовому благополучию в семье. Пора избавиться от них, пока не стало поздно:

«Мертвые предметы»

Речь идет о рогах оленя, искусственных цветах, засушенных насекомых и других вещах, которые утратили свою душу. От них веет энергией смерти, но никак не благополучием.

Битая посуда

Многим людям бывает жалко выкидывать даже расколотую тарелку. Взяли клей, починили и, вуаля. Однако иметь битую посуду в доме — плохая примета. Это блокирует финансовый поток.

Старая одежда и вещи умерших людей

Все это посылает запрос во Вселенную на бедность и просто мешает вам зарабатывать больше. Лучше поскорее избавиться от хлама и закупиться обновками. Это не повредит не только кошельку, но и гардеробу.

Искусственные водопады

Источник льющейся воды в доме будет символизировать то, что деньги из вашей семьи просто утекают. Лучше отдать предпочтение стоячей воде — к примеру, аквариумам.

Ползучие и вьющиеся растения

Они обозначают хитроумную паутину сложностей и препятствий на пути к вашему финансовому достатку, потому покупать такие цветы домой вовсе не стоит.