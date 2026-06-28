Международная группа исследователей сделала важное открытие в изучении болезни Альцгеймера. Ученым удалось выявить критический этап развития заболевания, после которого риск быстрого ухудшения когнитивных функций резко возрастает. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications и могут помочь в создании более эффективных методов ранней диагностики и лечения деменции.

По данным исследователей, сегодня болезнью Альцгеймера страдают около 55 миллионов человек во всем мире. Заболевание связано с накоплением в мозге амилоидных бляшек и тау-белковых клубков, которые постепенно разрушают нейронные связи и приводят к ухудшению памяти, мышления и других когнитивных функций.

Однако ученым уже известно, что некоторые люди сохраняют ясность ума даже при наличии характерных изменений в мозге. Этот феномен получил название «бессимптомная устойчивость», и именно он заинтересовал специалистов из Лёвенский католический университет.

Что искали ученые

Исследователи предположили, что ключ к разгадке может скрываться в работе микроглии — иммунных клеток головного мозга.

Микроглия выполняет защитную функцию: удаляет поврежденные клетки, очищает ткани мозга от продуктов распада и помогает поддерживать нормальную работу нервной системы.

Для исследования ученые сравнили образцы мозга людей с деменцией и без нее, а также проанализировали данные долгожителей, сохранивших когнитивные способности до глубокой старости.

Найден переломный момент болезни

С помощью современных методов анализа исследователям удалось выделить шесть различных стадий развития болезни Альцгеймера.

Особое внимание привлекла граница между двумя этапами:

стадией, на которой в мозге преимущественно накапливаются амилоидные бляшки;

стадией, связанной с распространением тау-патологии и началом нейродегенерации.

Именно этот переход оказался ключевым моментом, после которого болезнь начинает прогрессировать значительно быстрее.

Что происходит с иммунными клетками мозга

Оказалось, что во время перехода к более тяжелой стадии заболевания микроглия кардинально меняет свое поведение.

На ранних этапах болезни иммунные клетки переходят в воспалительное состояние, реагируя на накопление амилоидных бляшек.

Позднее они приобретают свойства так называемых антигенпрезентирующих клеток — клеток, которые распознают и обрабатывают чужеродные структуры для иммунной системы.

Эта трансформация происходит одновременно с развитием тау-патологии и, по мнению ученых, может играть важную роль в прогрессировании деменции.

Почему некоторые люди остаются устойчивыми к болезни

Исследование показало существование как минимум двух механизмов защиты мозга.

У части пожилых людей микроглия быстро реагирует на появление амилоидных бляшек и не переходит в опасное воспалительное состояние. Благодаря этому патологический процесс существенно замедляется.

У долгожителей наблюдалась другая защитная стратегия. Даже при активации поздних программ микроглии реакция клеток практически не зависела от накопления тау-белка. Иными словами, мозг адаптировался к происходящим изменениям и формировал дополнительную защиту от разрушения нейронов.

Перспективы для медицины

Авторы работы считают, что полученные данные помогут разработать новые методы терапии болезни Альцгеймера.

Особый интерес представляют молекулы, способные поддерживать защитные функции микроглии и предотвращать ее переход в состояние, связанное с ускоренным развитием деменции.

Кроме того, результаты исследования подтверждают важность максимально ранней диагностики заболевания. По мнению ученых, лечение может быть наиболее эффективным до того момента, когда мозг достигает критической точки и воспалительные процессы начинают вызывать необратимое ухудшение когнитивных функций.

Исследователям впервые удалось определить один из ключевых этапов перехода болезни Альцгеймера в тяжелую деменцию. Открытие показало, что решающую роль в развитии заболевания могут играть изменения в работе иммунных клеток мозга. Эти данные помогают лучше понять механизмы старения нервной системы и открывают новые возможности для раннего выявления болезни и разработки более эффективных методов лечения.

Материал подготовлен по данным Medical Xpress.