Каждый дачник стремится к богатому урожаю и использует различные удобрения. Однако не все из них полезны, некоторые могут привести к негативным последствиям.

Свежий коровяк

Навоз — одно из самых известных удобрений, богатое питательными веществами, необходимыми для роста культурных растений. Однако в свежем коровяке концентрация полезных элементов слишком высока. Если его использовать в лунках, растения могут получить химические ожоги и погибнуть. Лучше подождать год-два, пока навоз превратится в перегной, или развести небольшое количество в воде и поливать грядки этим настоем.

Марганцовка

Раствор марганцовки часто используют для дезинфекции семян и садового инвентаря от грибковых болезней и вредоносных микроорганизмов. Некоторые дачники применяют марганцовку для подкормки рассады и саженцев. Однако это не рекомендуется: марганцовокислый калий — сильный окислитель, который не следует использовать на кислых почвах, а на щелочных он бесполезен. Полив почвы марганцовкой может навредить и полезным бактериям.

Дрожжи

Некоторые дачники используют дрожжи как удобрение, но это не совсем правильно. Дрожжи лишь стимулируют рост почвенных бактерий и не влияют на растения. Их следует применять вместе с золой или органическими веществами. Кроме того, во время брожения дрожжи могут забирать полезные вещества из почвы, такие как калий и кальций.

Соль

Даже опытные дачники используют соль для борьбы с муравьями и слизнями. Однако соль не вредит насекомым, а вот растениям и почве — очень даже. Соляным раствором также поливают участки для уничтожения сорняков, но это приводит к тому, что овощи перестают расти. При испарении воды на поверхности образуется корка, что мешает растениям получать влагу и кислород. Чтобы устранить последствия, можно перекопать участок и перемешать его с песком или перегноем.

Банановая кожура

Банановая кожура содержит много калия, фосфора и магния, необходимых для роста огородных растений. Ее можно использовать в сухом или измельченном виде, часто добавляя в лунки при посадке. Однако в бананах есть вещества, которые могут закислять почву, ухудшать вкус плодов и повышать риск гнилостных заболеваний, поэтому этот метод является спорным.

Сода

Пекарская сода не приносит растениям пользы. Овощи не выносят натрий, что может замедлить их развитие. Некоторые садоводы считают, что сода помогает подщелачивать кислую почву, но для этого потребуется большое количество порошка. Безопаснее использовать древесную золу или гашеную известь.