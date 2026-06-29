И она может вас удивить — не связана ни с особенностями развития ребенка, ни с наследственностью.

Существовало мнение, что за развитие ребенка в большей степени отвечает мама, а не папа. Мама проводит больше времени с ребенком, читает ему книги, общается и заботится о нем. Малыш чувствует ее настроение, так как они находятся на одной волне, и может даже заболеть, если мама в депрессии. Папа же, как правило, отвечает за финансовое обеспечение семьи и иногда помогает маме. Однако последние исследования американских ученых опровергли этот стереотип.

Выяснилось, что депрессивное или стрессовое поведение отца может негативно сказаться на развитии детей в долгосрочной перспективе. В частности, настроение папы влияет на развитие речи ребенка. Дети очень чувствительны к вербальным и невербальным сигналам, исходящим от отца, причем мальчики оказываются более восприимчивыми, чем девочки.

Для получения этих результатов ученые опросили более 700 семей по всей стране.

Исследование показало, что стресс, исходящий от отца, негативно влияет на когнитивное и речевое развитие детей в возрасте от двух до трех лет,

— говорится в исследовании Мичиганского университета.

Задержка в развитии речи может сохраняться до пяти лет, и только тогда разрыв начинает сглаживаться.

Кроме того, депрессия отца связана с поведением ребенка: чем больше стресса испытывает папа, тем хуже ведет себя малыш. В долгосрочной перспективе страдают и социальные навыки детей.

Это также связано с тем, что отцы стали проводить с детьми больше времени, чем 30–50 лет назад, и вовлеченность мужчин в воспитание растет. Однако качество этого внимания иногда оставляет желать лучшего, так как научиться не приносить стресс домой бывает непросто.