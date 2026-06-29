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Почему одни выбирают кассу самообслуживания, а другие — живую очередь: психолог назвала 5 причин 0 90

Люблю!
Дата публикации: 29.06.2026
Doctorpiter
Изображение к статье: Покупатель у кассы самообслуживания

ChatGPT

Казалось бы, кассы самообслуживания позволяют сэкономить время и избежать очередей. Однако многие покупатели по-прежнему предпочитают дождаться своей очереди к обычному кассиру.

По словам психолога Евгении Заяевой, за таким выбором часто стоят не возраст и не страх перед технологиями, а особенности характера и образа жизни.

Люди, которые сознательно выбирают обычную кассу вместо кассы самообслуживания, вовсе не обязательно являются противниками современных технологий. Зачастую за этим выбором скрываются определённые психологические особенности и привычки.

Психолог Евгения Заяева объяснила, почему некоторые покупатели готовы стоять в очереди, даже когда рядом свободны автоматы самообслуживания.

1. Потребность в живом общении

По словам специалиста, обычную кассу чаще выбирают люди, которым важно социальное взаимодействие.

«Самообслуживание больше подходит интровертам: экран, минимум контактов и быстрое завершение покупки. Экстравертам же важны даже короткие разговоры и обмен репликами. Для них несколько слов с кассиром могут стать приятной частью дня», — объясняет психолог.

Для таких людей живое общение ценнее нескольких сэкономленных минут.

2. Любовь к привычным ритуалам

Многие покупатели годами посещают одни и те же магазины и знают сотрудников в лицо.

Для них привычный маршрут, знакомые кассиры и устоявшийся порядок действий создают ощущение стабильности и психологического комфорта. Необходимость осваивать новые интерфейсы и менять привычки может восприниматься как лишняя нагрузка.

3. Умение не спешить

Есть люди, которые не стремятся постоянно повышать эффективность каждого действия.

Они спокойно относятся к ожиданию в очереди и не считают необходимым экономить каждую минуту. Для них несколько лишних минут у кассы — не потеря времени, а возможность немного замедлиться и отдохнуть от постоянной гонки.

4. Желание снять с себя часть ответственности

Касса самообслуживания требует постоянного контроля: нужно самостоятельно сканировать товары, следить за весами, выбирать нужные позиции и устранять возможные ошибки.

На обычной кассе значительную часть этих задач выполняет сотрудник магазина.

«Человек просто выкладывает товары на ленту и ждёт. Это позволяет ненадолго отказаться от необходимости всё контролировать самостоятельно», — отмечает эксперт.

5. Стремление снизить уровень тревожности

На первый взгляд может показаться, что тревожные люди должны избегать общения. Однако на практике многие из них предпочитают именно живую кассу.

Причина в том, что кассы самообслуживания заставляют самостоятельно решать множество мелких задач и нести ответственность за возможные ошибки.

Некоторые переживают, что неправильно отсканируют товар, не найдут нужный код или вызовут подозрения у окружающих. В случае с обычной кассой большая часть ответственности остаётся за сотрудником магазина, что помогает чувствовать себя спокойнее.

Специалист подчёркивает, что далеко не всегда выбор обычной кассы связан с психологическими особенностями. Иногда всё объясняется гораздо проще: усталостью после рабочего дня, нежеланием выполнять дополнительные действия или покупкой товаров, требующих подтверждения возраста.

На первый взгляд выбор между кассой самообслуживания и живой очередью кажется мелочью. Однако такие повседневные решения нередко отражают наши привычки, отношение к общению, уровню контроля и даже внутренней тревожности. Наблюдая за собственными предпочтениями в подобных ситуациях, можно лучше понять себя и свои потребности.

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#технологии #комфорт #привычки #покупки #психология
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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