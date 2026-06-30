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10 доступных продуктов, которые помогут восполнить дефицит магния 0 189

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Дата публикации: 30.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: 10 доступных продуктов, которые помогут восполнить дефицит магния

Магний играет важную роль в работе нервной системы, мышц, сердца и костей. Он помогает организму справляться со стрессом, поддерживает нормальный уровень энергии, улучшает качество сна и участвует в регуляции уровня сахара в крови.

Американские диетологи составили список доступных продуктов, богатых магнием и способных частично или полностью покрывать суточную потребность без добавок, пишет Health.

Магний важен для работы нервной системы, мышц, уровня энергии, качества сна и устойчивости к стрессу, а также для здоровья костей и контроля сахара в крови.

Согласно данным Национального института здоровья США, получать магний из пищи предпочтительнее, чем из добавок.

10 продуктов с высоким содержанием магния:

Тыквенные семечки — 156 мг

Семена чиа — 111 мг

Миндаль — 80 мг

Варёный шпинат — 78 мг

Соевое молоко — 61 мг

Чёрная фасоль — 60 мг

Тёмный шоколад (70–85%) — 65 мг

Арахис / арахисовая паста — 48–49 мг

Банан — 32 мг

Авокадо — 22 мг

Дефицит магния не всегда требует приёма специальных добавок. Тыквенные семечки, орехи, бобовые, зелень, тёмный шоколад и другие продукты из этого списка помогают поддерживать нормальный уровень магния естественным путём. Регулярное включение их в рацион способствует поддержанию здоровья нервной системы, сердца, мышц и общего самочувствия.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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