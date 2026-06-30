Многие вещи рекомендуется стирать в холодной или тёплой воде, чтобы сохранить цвет и структуру ткани. Однако существуют предметы, для которых именно горячая вода обеспечивает наиболее эффективную очистку, помогает избавиться от бактерий, аллергенов и неприятных запахов. Эксперты по уходу за текстилем рассказали, какие вещи лучше всегда стирать при высокой температуре.

Белые полотенца

Полотенца ежедневно впитывают влагу, кожный жир, частицы кожи и бактерии, поэтому считаются одними из самых загрязняемых текстильных изделий в доме.

«Горячая вода помогает уничтожать микробы, вызывающие неприятный запах, удаляет накопившийся налёт и восстанавливает впитывающую способность полотенец. Они могут выглядеть чистыми, но часто содержат остатки загрязнений и бактерии, которые со временем становятся причиной затхлого запаха и снижения качества ткани», — объясняет эксперт по текстильным волокнам и основательница Lindry Lab Линдси Бойд.

Вещи после болезни

Если кто-то из членов семьи недавно болел, постельное бельё, полотенца, пижамы и другие вещи рекомендуется стирать именно в горячей воде.

«Высокие температуры уничтожают микроорганизмы — бактерии, вирусы и паразитов — за счёт разрушения их структуры и жизненно важных процессов. Тепло повреждает белки и ферменты бактерий, разрушает клеточные мембраны и делает невозможным дальнейшее размножение микроорганизмов», — отмечает соучредитель и главный научный сотрудник компании Dirty Labs Пит Хе.

Мягкие лежанки и игрушки для домашних животных

Одеяла, лежанки, мягкие игрушки и другие текстильные принадлежности домашних питомцев также нуждаются в регулярной стирке при высокой температуре.

По словам специалистов, такие вещи быстро накапливают шерсть, жир, частицы кожи животных и различные загрязнения, поэтому требуют тщательной очистки.

«Старайтесь стирать такие вещи не реже одного раза в месяц, а в идеале — каждые две недели. Это поможет предотвратить появление вредителей и обеспечит питомцам чистое и комфортное место для сна и отдыха», — советуют эксперты.

Салфетки и тряпки для уборки

Тряпки, губки и салфетки для уборки собирают жир, остатки пищи, грязь и огромное количество бактерий. По уровню загрязнения они входят в число самых грязных предметов в доме.

«Горячая вода играет ключевую роль в расщеплении жиров и качественной дезинфекции. Если стирать такие вещи при низкой температуре, они могут оставаться загрязнёнными, а вместо удаления бактерий вы будете переносить их по дому. По возможности такие изделия следует стирать отдельно от одежды», — подчёркивает Линдси Бойд.

Вещи, поражённые вредителями

Если на ткани появилась плесень, завелись пылевые клещи или насекомые, стирка в горячей воде становится необходимостью.

«Стирка с использованием высокой температуры или пара является эффективным способом глубокой очистки и дезинфекции таких вещей», — говорит Пит Хе.

Перед стиркой специалисты рекомендуют дополнительно обработать изделие и использовать подходящее моющее средство. В некоторых случаях для полного удаления загрязнений и микроорганизмов может потребоваться двойная или даже тройная стирка.

Постельное бельё

Каждую ночь на простынях, наволочках и пододеяльниках скапливаются пот, кожный жир, частички кожи и различные аллергены.

«Со временем такие загрязнения приводят к потере свежести, появлению стойких запахов и ухудшению внешнего вида белья даже после стирки. Горячая вода эффективнее расщепляет жиры и помогает уменьшить количество аллергенов, включая пылевых клещей», — объясняет Линдси Бойд.

Регулярная стирка постельного белья при высокой температуре помогает поддерживать чистоту, свежесть и гигиену спального места.

Когда горячая вода действительно необходима

Эксперты подчёркивают: далеко не все вещи требуют стирки при высокой температуре. Однако полотенца, постельное бельё, вещи после болезни, принадлежности домашних животных, уборочный текстиль и предметы, поражённые плесенью или вредителями, относятся к категории изделий, для которых горячая вода помогает добиться максимальной чистоты и гигиены. Главное — всегда учитывать рекомендации производителя на ярлыке, чтобы не повредить ткань.