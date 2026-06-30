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Не только лишний вес: о чём может предупреждать жир на талии у женщин 0 220

Люблю!
Дата публикации: 30.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Не только лишний вес: о чём может предупреждать жир на талии у женщин

Увеличение объёма жировых отложений в области живота может быть одним из признаков приближающейся менопаузы. Об этом в беседе с изданием Daily Mirror рассказал врач А. Хан.

По словам специалиста, изменения фигуры у женщин среднего возраста нередко связаны с естественной гормональной перестройкой организма. До наступления менопаузы жировые отложения чаще накапливаются в области бёдер, ягодиц и ног. Однако с возрастом уровень гормонов начинает меняться, из-за чего жир всё чаще откладывается в районе талии и верхней части тела.

Врач подчеркнул, что такие изменения являются частью естественного процесса старения. Набор веса в период перименопаузы и менопаузы встречается довольно часто и связан не только с гормональными изменениями, но и с постепенным замедлением обмена веществ, снижением мышечной массы и уменьшением физической активности.

Специалисты отмечают, что появление жира на животе — не только эстетический вопрос. Абдоминальный жир связан с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и других нарушений обмена веществ.

Как сохранить вес в период менопаузы

Эксперты подчёркивают, что возрастные изменения не означают неизбежный набор лишних килограммов. Поддерживать здоровый вес помогают регулярная физическая активность, сбалансированное питание и полноценный сон.

Особое внимание рекомендуется уделять силовым упражнениям, которые помогают сохранить мышечную массу и поддерживать нормальную скорость обмена веществ. В рационе стоит увеличить количество овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, рыбы и других источников белка, одновременно сократив потребление сахара и ультрапереработанных продуктов.

Не менее важен контроль уровня стресса. Хроническое нервное напряжение и недостаток сна способствуют повышению уровня кортизола — гормона, который может стимулировать накопление жира в области талии.

Врачи напоминают: даже небольшие изменения образа жизни способны существенно повлиять на самочувствие, помочь сохранить фигуру и снизить риски возрастных заболеваний.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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