Уход из семьи к другой женщине со стороны часто кажется вполне объяснимым шагом. Мужчина выбирает новизну, яркие эмоции, восхищение и страсть вместо привычного быта, накопившихся обид и нерешенных конфликтов. В первые месяцы новые отношения действительно могут казаться идеальными: партнерша выглядит безупречной, а решение уйти — единственно правильным.

Однако семейные психологи отмечают, что со временем многие мужчины сталкиваются с серьезным кризисом ожиданий. Когда проходит период влюбленности и исчезает гормональная эйфория, на смену романтическим иллюзиям приходит реальность.

О чем же чаще всего жалеют мужчины, которые построили новую жизнь на руинах прежних отношений?

1. Иллюзия, что «она совсем другая»

Главная ловушка отношений на стороне заключается в их искусственной атмосфере. Встречи происходят в условиях праздника: свидания, красивые наряды, романтические вечера, отсутствие бытовых забот и ответственности.

Мужчина невольно сравнивает любовницу, которая всегда появляется в лучшем свете, с женой, которую видит уставшей после работы, домашних дел и забот о детях.

Но когда начинается совместная жизнь, выясняется, что новая избранница тоже устает, раздражается, переживает из-за финансов, требует внимания, участия в бытовых вопросах и решения повседневных проблем. Постепенно становится понятно: изменились не трудности, а лишь декорации.

2. Потеря связи с детьми и прежнего статуса

Развестись с супругой можно, а вот полностью уйти из своей прежней жизни — гораздо сложнее.

Многие мужчины рассчитывают, что дети со временем все поймут и примут их выбор. Однако обида детей, даже уже взрослых, часто становится одним из самых болезненных последствий развода.

Редкие встречи и подарки не способны заменить ежедневное присутствие в жизни ребенка. Кроме того, мужчина нередко сталкивается с осуждением родственников, друзей и знакомых.

Осознание того, что ради новой любви были разрушены доверие детей и репутация надежного человека, приходит не сразу, но может преследовать долгие годы.

3. Потеря общего прошлого

За годы совместной жизни супругов связывает огромное количество невидимых нитей: общие воспоминания, пережитые кризисы, семейные традиции, понятные только им шутки, друзья и важные жизненные события.

Психологи называют это эмоциональным и социальным фундаментом отношений.

В новом союзе такого багажа нет. Нужно заново рассказывать свою историю, объяснять важность определенных людей и событий, строить эмоциональную близость практически с нуля.

Со временем многие мужчины начинают скучать по ощущению, когда их понимали без лишних слов и объяснений.

4. Старые проблемы возвращаются

Существует известное психологическое правило: куда бы человек ни ушел, он берет с собой самого себя.

Если причиной проблем в первом браке были неумение общаться, избегание ответственности, накопленные обиды или неспособность решать конфликты, эти же модели поведения неизбежно проявятся и в новых отношениях.

Через несколько лет мужчина может обнаружить, что сталкивается практически с теми же трудностями, от которых когда-то пытался убежать.

Именно тогда приходит неприятное осознание: дело было не только в бывшей супруге, но и в собственных ошибках.

5. Цена нового счастья

Развод редко проходит без серьезных потерь. Раздел имущества, алименты, необходимость заново обустраивать быт и решать жилищные вопросы требуют значительных эмоциональных, временных и финансовых ресурсов.

Спустя годы некоторые мужчины признаются, что цена, которую пришлось заплатить за новую жизнь, оказалась гораздо выше ожидаемой.

Нередко возникает мысль, что если бы хотя бы часть этих усилий была направлена на восстановление первого брака, результат мог бы оказаться совсем другим.

Почему сожаление не всегда приводит к возвращению

Даже если мужчина начинает сожалеть о своем решении, это далеко не всегда означает желание вернуться в прежнюю семью. За это время меняются все участники истории: бывшая жена учится жить самостоятельно, дети взрослеют, а новые отношения тоже успевают стать частью жизни.

Но есть одна проблема, с которой многие сталкиваются особенно остро, — потеря безусловного доверия.

В глубине души новая партнерша прекрасно понимает, как начались их отношения. Поэтому нередко где-то на уровне подсознания остается тревога: если чувства однажды угаснут, история может повториться снова.

Именно поэтому психологи считают, что самая большая потеря после ухода из семьи — не имущество и не деньги, а разрушенное доверие, восстановить которое бывает гораздо сложнее, чем построить новые отношения.