Оливковое масло считается одним из самых полезных продуктов средиземноморской диеты. Однако новое исследование показало, что его основной компонент — олеиновая кислота — в определенных условиях может способствовать развитию одного из самых опасных видов онкологических заболеваний. Речь идет о раке поджелудочной железы.

Средиземноморская диета давно считается одной из лучших для поддержания здоровья сердца, сосудов и головного мозга. Одним из ее ключевых продуктов является оливковое масло, богатое антиоксидантами, полифенолами и витамином Е.

Так, метаанализ 13 исследований, опубликованный в 2022 году, показал, что более высокое потребление оливкового масла связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности. Другие научные работы также указывали на более низкий риск развития рака молочной железы и кишечника у людей, регулярно употребляющих этот продукт.

Однако новые данные свидетельствуют о том, что влияние оливкового масла на здоровье может быть не таким однозначным.

Что обнаружили ученые

Исследователи сосредоточили внимание на олеиновой кислоте — мононенасыщенной жирной кислоте, которая составляет основу оливкового масла.

По словам генетика Кристиана Фелипе Руиса, до сих пор оставалось неясным, какие именно виды жиров могут влиять на развитие рака поджелудочной железы.

Для выяснения этого вопроса ученые разработали 12 различных высокожировых диет с одинаковой калорийностью, но разными источниками жира. В рацион входили свиной жир, рыбий жир, оливковое масло, высокоолеиновое сафлоровое масло, различные растительные масла и их комбинации.

В эксперименте участвовали мыши с генетической мутацией, которая воспроизводит развитие протоковой аденокарциномы поджелудочной железы у человека — самой распространенной и наиболее опасной формы рака этого органа.

Какие результаты показал эксперимент

Результаты оказались неожиданными.

Диеты с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, особенно омега-3 из рыбьего жира, заметно замедляли развитие опухолей. У животных, получавших рыбий жир, рак возникал примерно в два раза реже, чем у мышей на стандартной высокожировой диете.

В то же время рационы с высоким содержанием олеиновой кислоты значительно ускоряли рост опухолей. Такой эффект наблюдался при употреблении оливкового масла, свиного жира, арахиса и высокоолеинового подсолнечного масла.

Ученые пришли к выводу, что риск развития рака зависит не только от общего количества жиров в рационе, но и от их состава.

Почему это происходит

Исследователи предполагают, что мононенасыщенные жирные кислоты помогают опухолевым клеткам защищаться от окислительного повреждения.

«В зависимости от вида потребляемого жира последствия могут быть совершенно разными. Мононенасыщенные жиры, включая олеиновую кислоту, защищают раковые клетки от окисления липидов и снижают вероятность их гибели в результате ферроптоза», — объясняет Кристиан Фелипе Руис.

По сути, опухолевые клетки получают дополнительную защиту от механизмов, которые обычно помогают организму избавляться от поврежденных клеток.

Полиненасыщенные жирные кислоты, наоборот, легче подвергаются окислению. Как показали эксперименты, они изменяют структуру клеточных мембран и делают опухолевые клетки более уязвимыми.

Важная особенность исследования

Авторы работы обнаружили еще одну интересную закономерность.

Олеиновая кислота стимулировала рост опухолей у самцов мышей, однако практически не оказывала такого воздействия на самок. При этом защитный эффект рыбьего жира наблюдался у животных обоих полов.

Причины такой разницы ученым еще предстоит выяснить в ходе дальнейших исследований.

Стоит ли отказываться от оливкового масла

Несмотря на полученные результаты, специалисты не рекомендуют полностью исключать оливковое масло из рациона.

Исследование проводилось на животных, а многочисленные предыдущие работы подтверждают пользу оливкового масла для сердечно-сосудистой системы и общего здоровья.

Тем не менее людям с повышенным риском развития рака поджелудочной железы, а также тем, у кого есть наследственная предрасположенность или хронические заболевания этого органа, ученые советуют внимательнее относиться к выбору источников жиров в рационе и обсуждать особенности питания с врачом.

Новые данные показывают, что значение имеет не только количество жиров в питании, но и их происхождение. Именно поэтому специалисты все чаще говорят о необходимости индивидуального подхода к составлению рациона, особенно при наличии факторов риска серьезных заболеваний.