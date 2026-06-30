Повышенный уровень холестерина давно считается одним из главных факторов риска инфаркта и инсульта. Однако исследования показывают, что избыток холестерина может негативно влиять не только на сосуды, но и на состояние сухожилий, вызывая боль, воспаление и повышая риск травм.

Как связаны холестерин и сухожилия

Тендинопатия — это повреждение или структурное изменение сухожилий, которые соединяют мышцы с костями и обеспечивают движение суставов. Обычно заболевание проявляется болью при движении, отечностью, ограничением подвижности и повышенной чувствительностью в области пораженного сухожилия.

Чаще всего причиной тендинопатии считают чрезмерные физические нагрузки. Однако специалисты отмечают, что примерно каждый третий случай развивается у людей, которые не занимаются спортом и не подвергают сухожилия серьезным нагрузкам.

Ученые выяснили, что одной из возможных причин может быть гиперхолестеринемия — повышенный уровень холестерина в крови.

Что показали исследования

Обзор 17 научных исследований с участием более 2600 человек, опубликованный в журнале BMJ, показал связь между высоким уровнем холестерина и более частым возникновением болей в сухожилиях.

Особенно выраженной эта связь оказалась у пациентов с семейной гиперхолестеринемией — наследственным нарушением обмена липидов.

По словам исследователей, холестерин способен накапливаться в тканях сухожилий и нарушать структуру коллагеновых волокон. При значительном накоплении образуются так называемые сухожильные ксантомы — отложения холестерина внутри сухожилий.

Исследования показали, что наличие таких изменений значительно повышает риск болей, особенно в области ахиллова сухожилия.

Почему возникает боль

Как объясняет врач-реабилитолог Георгий Темичев, избыточное накопление холестерина делает сухожилия более жесткими и менее эластичными.

В результате они хуже переносят нагрузку и становятся более уязвимыми даже к незначительным повреждениям.

Кроме того, высокий уровень холестерина способствует развитию хронического воспаления. В тканях сухожилий увеличивается количество тучных клеток и макрофагов — клеток, поддерживающих воспалительный процесс.

Дополнительную роль играет замедление синтеза коллагена и изменение белкового состава соединительной ткани, что ухудшает способность сухожилий к восстановлению.

Как снизить риск тендинопатии

Специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

регулярно контролировать уровень холестерина и других липидов крови;

поддерживать здоровую массу тела;

заниматься умеренной физической активностью;

придерживаться сбалансированного питания с ограничением избытка животных жиров;

учитывать состояние обмена веществ при лечении хронической боли в сухожилиях.

Высокий уровень холестерина может оказывать влияние не только на сердце и сосуды, но и на здоровье сухожилий. Избыточное накопление холестерина способно нарушать структуру соединительной ткани, усиливать воспаление и повышать риск развития тендинопатии. Поэтому при длительной боли в сухожилиях врачи рекомендуют обращать внимание не только на физические нагрузки, но и на показатели липидного обмена.