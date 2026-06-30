Повышенный уровень холестерина давно считается одним из главных факторов риска инфаркта и инсульта. Однако исследования показывают, что избыток холестерина может негативно влиять не только на сосуды, но и на состояние сухожилий, вызывая боль, воспаление и повышая риск травм.
Как связаны холестерин и сухожилия
Тендинопатия — это повреждение или структурное изменение сухожилий, которые соединяют мышцы с костями и обеспечивают движение суставов. Обычно заболевание проявляется болью при движении, отечностью, ограничением подвижности и повышенной чувствительностью в области пораженного сухожилия.
Чаще всего причиной тендинопатии считают чрезмерные физические нагрузки. Однако специалисты отмечают, что примерно каждый третий случай развивается у людей, которые не занимаются спортом и не подвергают сухожилия серьезным нагрузкам.
Ученые выяснили, что одной из возможных причин может быть гиперхолестеринемия — повышенный уровень холестерина в крови.
Что показали исследования
Обзор 17 научных исследований с участием более 2600 человек, опубликованный в журнале BMJ, показал связь между высоким уровнем холестерина и более частым возникновением болей в сухожилиях.
Особенно выраженной эта связь оказалась у пациентов с семейной гиперхолестеринемией — наследственным нарушением обмена липидов.
По словам исследователей, холестерин способен накапливаться в тканях сухожилий и нарушать структуру коллагеновых волокон. При значительном накоплении образуются так называемые сухожильные ксантомы — отложения холестерина внутри сухожилий.
Исследования показали, что наличие таких изменений значительно повышает риск болей, особенно в области ахиллова сухожилия.
Почему возникает боль
Как объясняет врач-реабилитолог Георгий Темичев, избыточное накопление холестерина делает сухожилия более жесткими и менее эластичными.
В результате они хуже переносят нагрузку и становятся более уязвимыми даже к незначительным повреждениям.
Кроме того, высокий уровень холестерина способствует развитию хронического воспаления. В тканях сухожилий увеличивается количество тучных клеток и макрофагов — клеток, поддерживающих воспалительный процесс.
Дополнительную роль играет замедление синтеза коллагена и изменение белкового состава соединительной ткани, что ухудшает способность сухожилий к восстановлению.
Как снизить риск тендинопатии
Специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:
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регулярно контролировать уровень холестерина и других липидов крови;
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поддерживать здоровую массу тела;
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заниматься умеренной физической активностью;
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придерживаться сбалансированного питания с ограничением избытка животных жиров;
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учитывать состояние обмена веществ при лечении хронической боли в сухожилиях.
Высокий уровень холестерина может оказывать влияние не только на сердце и сосуды, но и на здоровье сухожилий. Избыточное накопление холестерина способно нарушать структуру соединительной ткани, усиливать воспаление и повышать риск развития тендинопатии. Поэтому при длительной боли в сухожилиях врачи рекомендуют обращать внимание не только на физические нагрузки, но и на показатели липидного обмена.
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