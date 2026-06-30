Чем пахнет латвийское лето? Полевыми цветами и травами, нагретой солнцем хвоей и морем? - конечно! А еще оно пахнет… шашлыками! Ну, или чем-то другим, но обязательно приготовленным на свежем воздухе на гриле. Для тысяч семей это стало уже любимой традицией — с наступлением тепла доставать из кладовки или другого места хранения заветный мангал или гриль, и торжественно установить там, где он все лето, а может, и часть осени, будет радовать всякими вкусностями и хозяев, и гостей…

И не надо думать, что приготовить деликатес на гриле способен лишь кулинар экстра-класса! Это искусство доступно каждому, надо лишь иметь все необходимые продукты и принадлежности. И, разумеется, воспользоваться полезными советами, которые специально для наших читательниц подготовили специалисты сети «Lidl».

Совет №1: Как выбирать продукт?

Когда в любом торговом зале царит изобилие, это и впрямь порой становится нелегкой задачей. На что ориентироваться — на цену, на бренд, на что-то другое?

По мнению экспертов «Lidl», выбирать по принципу «раз дорого, значит, качественно» - это уже анахронизм: качественные товары совсем необязательно должны стоить дорого — по крайней мере, в магазинах этой торговой сети. Во-первых, современные технологии и эффективные методы производства позволяют выпускать высококачественную продукцию по более низким ценам. Во-вторых, снижению цен способствует глобальная конкуренция между производителями и розничными торговцами. В третьих, благодаря обширной разветвленной сети международных поставщиков и инвестициям можно защитить кошельки своих покупателей от многих неблагоприятных факторов. В четвертых, активно сотрудничая с местными производителями, можно здОрово экономить на логистике…

Но если «качественно» - совсем не обязательно «дорого», на что же тогда ориентироваться? Эксперты «Lidl» советуют обращать внимание на маркировку «Eurofins» на товарах: это всемирно признанный знак, который присваивается продукту после того, как его проверит одна из ведущих лабораторий одноименной мировой сети по контролю за качеством пищевых продуктов. Так что, если видите на нужном товаре маркировку «Eurofins», будьте уверены: с ним точно все в порядке! Даже если он недорогой...

Совет №2: Как сохранить?

Не секрет, что лето в Латвии от сезона к сезону становится все более сухим и жарким. А что происходит с продуктами в жару, если их хранить неправильно? Верно: они быстро испортятся. В лучшем случае это лишние расходы (придется выбросить и покупать новые), в худшем — если, чего доброго, по ошибке съели подпорченный продукт — к проблемам со здоровьем. Оно нам надо, особенно накануне всеми любимого праздника Лиго?!

Поэтому снова несколько рекомендаций от экспертов «Lidl»: как сохранить продукты даже в сильную жару:

Перед походом в магазин составьте список, что вам действительно необходимо: это позволит сократить, а возможно, и вовсе избежать покупки ненужных продуктов.

Свой маршрут по магазину планируйте так, чтобы самые чувствительные к температуре (охлажденные и замороженные) продукты оказывались в тележке в последнюю очередь, - то есть, чтобы они находились при неподходящей температуре как можно меньше времени.

Летом желательно использовать термосумку, сохраняющую холод — в ней чувствительные к температуре продукты точно не испортятся по дороге из магазина домой — особенно если ехать предстоит долго (или, тем более, если застрянете в пробках).

Багажник машины— не самое подходящее место для чувствительных к температуре продуктов: там все нагревается гораздо быстрее и сильнее!

Перед покупкой чувствительных к температуре продуктов проверьте, не повреждена ли их упаковка. А открывать и размораживать их следует только перед приготовлением!

Если все-таки не рассчитали и накупили лишнего, то сохранить оставшиеся продукты можно в обычной морозильной камере холодильника. При этом желательно использовать вакуумный упаковщик или герметичные пакеты: чем плотнее упакован продукт, тем меньше контакта с воздухом и влагой, - а это снижает риск, что он быстро испортится. Замораживая, лучше сразу разделять свежие ягоды, грибы или мясо на более мелкие порции, и лишь потом помещать их в морозильную камеру: так будет гораздо удобнее использовать их впоследствии. Ну а когда придет время для разморозки, всегда помните: продукты безопаснее размораживать в холодильнике, чем на подоконнике под палящим летним солнцем!

Совет №3: Как готовить?

Итак, все необходимое куплено, продукты выбраны и правильно сохранены. И теперь все наши мысли устремляются к сочным шашлыкам, бургерам, куриным крылышкам, колбаскам и овощам на гриле…

Однако эксперты «Lidl» советуют не торопиться. Сначала все нужно подготовить — свежие и качественные продукты, маринады, специи, упаковки угля и т. д. (все это, к слову, в широком ассортименте имеется в магазинах торговой сети). Теперь конкретно:

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: сам гриль и все, что нам понадобится для готовки (удобные щипцы, термометр для мяса и др). Даже если после прошлогоднего использования вы тщательно отмыли свой гриль, перед использованием в новом сезоне его все равно необходимо почистить, а также проверить на наличие трещин, следов ржавчины или плесени. Если металлический корпус поврежден, лучше его заменить.

ТОПЛИВО: лучше всего использовать сухой древесный уголь твердых пород (например, березовый, дубовый, яблоневый) или качественный древесный уголь и брикеты. А вот остатки мебели или деревянные остатки стройматериалов — ни в коем случае: там могут содержаться вредные вещества!

ПОСПЕШИТЕ — навредите: не торопитесь раскладывать мясо на гриле! Нужно подождать, чтобы угли равномерно прогрелись и стали сероватыми. Они должны светиться, а не гореть открытым пламенем.

ПРАВИЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА — залог сочности мяса. Чтобы оно не пересохло и не стало жестким, температуру необходимо сбалансировать. Можно использовать «ручной тест» — если вы можете подержать руку над углями около 3-4 секунды, температура подходит для жарки.

«СОСЕДСТВО» НА ШАМПУРЕ: играет роль и то, на каком расстоянии друг от друга находятся кусочки продукта. Так, для более жирного мяса кусочки можно нанизывать на шампуры свободнее, для более постного их лучше нанизывать плотнее и дополнять овощами: грибами, перцем, цуккини или даже кукурузой. Это добавит сочности.

ПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ: даже если вы и ваши гости буквально извелись от предвкушения, необходимо соблюдать время приготовления. Тем более, что ждать не так уж и долго: для колбасок будет достаточно 8–10 минут, для куриных крылышек и шашлыков — около 15–20 минут, для свиных шашлыков около 20 минут. Важный момент: всегда нужно учитывать толщину кусочков мяса.

МЯСУ НУЖНО «ОТДОХНУТЬ»! Это означает, что не нужно подавать мясо на стол сразу, как только вы его сняли с гриля. Чтобы сохранить сочность и усилить вкус, ему нужно дать «отдохнуть» буквально несколько минут, накрыв блюдо фольгой.

Приятного аппетита!